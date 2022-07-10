Резніков: HIMARS вже зробили «величезну зміну» на полі бою

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що американські системи HIMARS вже зробили «величезну зміну» на полі бою.



«HIMARS вже зробили величезну зміну на полі бою. Більше їх, а також боєприпасів та обладнання збільшать нашу силу та допоможуть демілітаризувати терористичну державу», – написав він у твітері.



Резніков також зазначив, що високо цінує зусилля президента США Джо Байдена й голови Пентагону Ллойда Остіна щодо підтримки боротьби України за свободу.

Раніше цього тижня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наразі в Україні є дев’ять HIMARS і подібних систем залпового вогню, наданих США та союзниками, але задля зміщення лінії фронту на сході, Україні потрібні ще десятки систем HIMARS.

24 червня у Міністерстві оборони США повідомили, що перша партія з чотирьох HIMARS – вже в Україні, але не уточнили, де саме, а оголошена 23 червня нова партія з чотирьох HIMARS буде доставлена до «середини липня».