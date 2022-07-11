Російські війська готуються активізувати бої на Донеччині – Генштаб

Російська армія продовжує обстрілювати українські населені пункти на різних напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 11 липня.

На Донеччині українські війська відбили російський штурм у напрямку Краснопілля. Водночас штаб фіксує підготовку до посилення боїв у цьому районі:

«На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках».

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На Новопалівському напрямку тривають штурмові дії російських загарбників для «покращення тактичного положення».

«Чергова ворожа спроба наступу окупантів у напрямку Мар’їнки повністю провалилась. Під вогнем наших воїнів окупанти ганебно побігли назад», – йдеться в зведенні.

На Харківщині та на півдні російська армія зосереджує зусилля на тому, аби не допустити просування українських підрозділів.

Російське корабельне угруповання в Чорному та Азовському морях зосередилося на «на ураженні важливих об’єктів військової та цивільної інфраструктури крилатими ракетами, блокуванні дій сил і засобів Військово-Морських Сил та Державної прикордонної служби України», додає штаб. Наразі в готовності до ракетних ударів перебувають два носії крилатих ракет морського базування «Калібр».

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«Українські воїни стійко тримають оборону та готові до будь-яких змін у оперативній обстановці. Триває ураження ворожих командних пунктів різного рівня та складів боєприпасів», – підсумовує командування.

Напередодні Генеральний штаб повідомив, що російські війська робили розвідку боєм в напрямку Мазанівки, але зазнали втрат і відійшли, безуспішно намагалися покращити тактичне становище біля Новоселівки Другої.