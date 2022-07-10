На Донеччині війська РФ робили розвідку боєм в напрямку Мазанівки, але зазнали втрат – Генштаб ЗСУ

Російські війська завдали авіаудари поблизу кількох населених пунктів, робили розвідку боєм в напрямку Мазанівки, але зазнали втрат і відійшли, безуспішно намагалися покращити тактичне становище біля Новоселівки Другої, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.
За даними штабу, на Сіверському напрямку противник застосував ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Бачівськ, Волфине, Миропілля, Володимирівка, Олексіївка і Вовківка Сумської області та Сеньківка і Миколаївка Чернігівської області. Окрім того, російська штурмова та армійська авіація завдала ударів в районах Вовківки та Волфиного.
На Харківському напрямку противник застосовував танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів Харкова та населених пунктів Харківщини на північ, схід та південь від обласного центру. Війська РФ завдали авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова, Петрівки і Мосьпанового.
«На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження в районах населених пунктів Долина, Дібровне, Мазанівка, Богородичне, Адамівка, Андріївка, Барвінкове, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Хрестище, Новопавлівка, Нікополь, Червоне та Сулигівка. Застосував авіацію для завдання удару неподалік Богородичного. Розвідку боєм в напрямку Мазанівки окупанти, завдяки вмілим діям українських воїнів, відверто провалили та з втратами відійшли», – інформують у Генштабі.
На Бахмутському напрямку, за даними штабу, противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Курдюмівка, Луганське, Берестове, Виїмка, Івано-Дар’ївка, Шуми та Переїзне.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обопільні обстріли із застосуванням мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії. Війська РФ завдали авіаударів неподалік Авдіївки та Володимирівки. Штурмовими діями намагалися покращити тактичне положення в районі Новоселівки Друга, успіху не мали і відійшли.
На Південнобузькому напрямку російські війська наявними засобами вогневого ураження намагаються не допустити просування українських підрозділів вглиб тимчасово зайнятої території.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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