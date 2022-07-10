На Донеччині війська РФ робили розвідку боєм в напрямку Мазанівки, але зазнали втрат – Генштаб ЗСУ

Російські війська завдали авіаудари поблизу кількох населених пунктів, робили розвідку боєм в напрямку Мазанівки, але зазнали втрат і відійшли, безуспішно намагалися покращити тактичне становище біля Новоселівки Другої, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, на Сіверському напрямку противник застосував ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Бачівськ, Волфине, Миропілля, Володимирівка, Олексіївка і Вовківка Сумської області та Сеньківка і Миколаївка Чернігівської області. Окрім того, російська штурмова та армійська авіація завдала ударів в районах Вовківки та Волфиного.

На Харківському напрямку противник застосовував танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів Харкова та населених пунктів Харківщини на північ, схід та південь від обласного центру. Війська РФ завдали авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова, Петрівки і Мосьпанового.

«На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження в районах населених пунктів Долина, Дібровне, Мазанівка, Богородичне, Адамівка, Андріївка, Барвінкове, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Хрестище, Новопавлівка, Нікополь, Червоне та Сулигівка. Застосував авіацію для завдання удару неподалік Богородичного. Розвідку боєм в напрямку Мазанівки окупанти, завдяки вмілим діям українських воїнів, відверто провалили та з втратами відійшли», – інформують у Генштабі.

На Бахмутському напрямку, за даними штабу, противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Курдюмівка, Луганське, Берестове, Виїмка, Івано-Дар’ївка, Шуми та Переїзне.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обопільні обстріли із застосуванням мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії. Війська РФ завдали авіаударів неподалік Авдіївки та Володимирівки. Штурмовими діями намагалися покращити тактичне положення в районі Новоселівки Друга, успіху не мали і відійшли.

На Південнобузькому напрямку російські війська наявними засобами вогневого ураження намагаються не допустити просування українських підрозділів вглиб тимчасово зайнятої території.