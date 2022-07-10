Гайдай: війська РФ «застрягли» біля Білогорівки

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляє, що Луганщина досі тримається, російські війська «застрягли» біля Білогорівки.

«Застряли російські війська біля Білогорівки. Завдяки майстерності українських військових на полі бою та роботі артилеристів зі знищення ворожих складів боєприпасів – Луганщина досі тримається. Кількість атак та обстрілів зменшилася, без своєї артилерії окупанти майже безсилі», – написав він у телеграмі.

7 липня Сергій Гайдай повідомив, що російські війська не окупували повністю Луганщину, біля Верхньокам'янки тривають бої.

4 липня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки заявило, що увага російських військ «майже напевно» перейде на захоплення Донецької області після того, як вони змогли закріпитися в Лисичанську на Луганщині.