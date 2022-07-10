Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Гайдай: війська РФ «застрягли» біля Білогорівки

За словами голови ОВА, Луганщина досі тримається

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляє, що Луганщина досі тримається, російські війська «застрягли» біля Білогорівки.

«Застряли російські війська біля Білогорівки. Завдяки майстерності українських військових на полі бою та роботі артилеристів зі знищення ворожих складів боєприпасів – Луганщина досі тримається. Кількість атак та обстрілів зменшилася, без своєї артилерії окупанти майже безсилі», – написав він у телеграмі.

7 липня Сергій Гайдай повідомив, що російські війська не окупували повністю Луганщину, біля Верхньокам'янки тривають бої.

4 липня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки заявило, що увага російських військ «майже напевно» перейде на захоплення Донецької області після того, як вони змогли закріпитися в Лисичанську на Луганщині.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG