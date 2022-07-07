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Гайдай: війська РФ повністю не контролюють Луганщину, біля Верхньокамʼянки тривають бої

Російські окупанти в Лисичанську, 4 липня 2022 року

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські війська не окупували повністю Луганщину, біля Верхньокам'янки тривають бої.

«На сьогодні, на жаль, майже вся область окупована, але у районі Верхньокам'янки тривають бої. Для мене такий показник – поки російські солдати гинуть на території Луганської області, навіть на невеликій території, все одно це свідчить про те, що всю область вони не окупували», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Голова ОВА нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення майже 70% області залишили українські військові для того, щоб побудувати чітку лінію оборони.

«Це було дуже важке, але вірне рішення. Тому що та лінія оборони, яку тримали наші військові – нехай на невеликій території – але вони протримались більше чотирьох місяців», – додав він.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні повідомив, що противник намагається подолати спротив українських військ та встановити повний контроль над Луганською областю, переміщує підрозділи.

4 липня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки заявило, що увага російських військ «майже напевно» перейде на захоплення Донецької області після того, як вони змогли закріпитися в Лисичанську на Луганщині.

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