На Донеччині через російські обстріли загинули 2 людини, ще 5 поранені – ОВА

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявляє, що «найгарячіша» ситуація – у Бахмутському районі, через російські обстріли загинули двоє людей, ще п’ятеро поранені.



«У Нью-Йорку ракетним ударом пошкоджено крамницю та будинок – без постраждалих. Соледар за сьогодні зазнав двох обстрілів: вночі та ввечері. Внаслідок нічного обстрілу згоріли будинок культури та адміністративна будівля, внаслідок вечірнього – пошкоджено п’ятиповерхівку. За день у місті – троє поранених», – написав він у телеграмі.



За його словами, у Сіверську під обстріл потрапив приватний сектор – один будинок зруйновано, багато пошкоджених. Також ушкоджень зазнала одна багатоповерхівка. Відомо про двох загиблих у місті за добу.



Кириленко повідомив, що російські війська обстріляли з артилерії Вугледар – поранено одну людину. Ще одну людину поранено у Ласточкиному Очеретинської громади.



Голова ОВА також додав, що під вогнем російських військ також перебувають громади у відносному тилу – Черкаська громада обстріляли з «Градів», а Іллінівська громада потрапила під артобстріл, зайнялася пожежа на пшеничній ниві.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 4 липня підтвердили 4889 випадків загибелі і 6263 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.