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ЗСУ прицільно поцілили у понад 20 російських пунктів керування – Генштаб

Також українські військові поцілили у близько 20 російських складів. Фото ілюстративне

Останнім час ЗСУ прицільно вразили понад 20 пунктів керування російських військ, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

«Останнім часом авіацією повітряних сил ЗСУ, підрозділами ракетних військ і артилерією було виконано низку вогневих завдань. Прицільно вразили понад 20 пунктів керування різного рівня, до 20 складів та логістичних центрів, до 15 радіолокаційних станцій», – сказав він під час брифінгу.

Громов не уточнив, за який період було виконано ці вогневі завдання.

Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема захоплення Києва, через запеклий опір українців.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.

Наприкінці червня президент Росії Володимир Путін заявив, що метою «спецоперації» є захоплення Донбасу і створення «умов безпеки Росії». Про південь України він вже не згадував.

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