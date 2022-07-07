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Генштаб: РФ втратила 150 військових за добу, найбільше – Авдіївському і Бахмутському напрямках

Уламки російського гелікоптера, які дістали з Київського водосховища 3 червня 2022 року

Росія за минулу добу втратила близько 150 своїх військових в Україні, найбільше – на Авдіївському і Бахмутському напрямках, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські втрати склали близько 36 650 військових, йдеться в повідомленні.

Серед інших втрат РФ, за даними Генштабу ЗСУ:

  • 1602 танки (два за останню добу)
  • 3797 бойових броньованих машин (+8)
  • 815 артилерійських систем (+3)
  • 247 РСЗВ
  • 107 засобів ППО
  • 217 літаків
  • 187 гелікоптерів
  • 667 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+3)
  • 155 крилатих ракет (+2)
  • 15 кораблів /катерів
  • 2665 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн
  • 66 одиниць спеціальної техніки (+1).

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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