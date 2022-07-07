Генштаб: РФ втратила 150 військових за добу, найбільше – Авдіївському і Бахмутському напрямках

Росія за минулу добу втратила близько 150 своїх військових в Україні, найбільше – на Авдіївському і Бахмутському напрямках, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські втрати склали близько 36 650 військових, йдеться в повідомленні.
Серед інших втрат РФ, за даними Генштабу ЗСУ:
- 1602 танки (два за останню добу)
- 3797 бойових броньованих машин (+8)
- 815 артилерійських систем (+3)
- 247 РСЗВ
- 107 засобів ППО
- 217 літаків
- 187 гелікоптерів
- 667 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+3)
- 155 крилатих ракет (+2)
- 15 кораблів /катерів
- 2665 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн
- 66 одиниць спеціальної техніки (+1).
9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ