Генштаб: РФ втратила 150 військових за добу, найбільше – Авдіївському і Бахмутському напрямках

Росія за минулу добу втратила близько 150 своїх військових в Україні, найбільше – на Авдіївському і Бахмутському напрямках, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські втрати склали близько 36 650 військових, йдеться в повідомленні.

Серед інших втрат РФ, за даними Генштабу ЗСУ:

1602 танки (два за останню добу)

3797 бойових броньованих машин (+8)

815 артилерійських систем (+3)

247 РСЗВ

107 засобів ППО

217 літаків

187 гелікоптерів

667 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+3)

155 крилатих ракет (+2)

15 кораблів /катерів

2665 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн

66 одиниць спеціальної техніки (+1).

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.