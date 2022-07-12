Кількість загиблих у Часовому Яру зросла, 70% завалів розібрали – влада

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по житловому будинку у місті Часів Яр на Донеччині зросла до 34-х, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій України.

«Станом на 07:00 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого в результаті обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку у м. Часів Яр тіла 34 загиблих осіб, з них 1 дитину (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб, проведено розчищення та розбирання понад 300 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи продовжуються», – йдеться в повідомленні.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко уточнив, що рятувальники розчистили близько 70% руїн.

Російські війська ввечері 9 липня атакували ракетами з «Ураганів» житловий будинок у місті Часів Яр. За даними Донецької ОВА, у будинку повністю знищено два під’їзди – під завалами опинилися десятки людей.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

Населений пункт Часів Яр розташований між Костянтинівкою та Бахмутом.