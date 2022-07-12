Через обстріли російських військ в Україні загинули 348 дітей – ОГП

Через обстріли російських військ з початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули 348 дітей, повідомляє Офіс генпрокурора. Станом на ранок 12 липня майже тисяча дітей постраждали.

«За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 348 дітей загинуло та понад 650 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – йдеться у повідомленні.

За даними ОГП, найбільше постраждало дітей у Донецькій – 348, Харківській – 190, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій областях – 31.

Повідомляється, що 11 липня внаслідок масованих обстрілів російськими військами цивільної інфраструктури Харкова загинув 17-річний юнак, зазнали поранення різного ступеня тяжкості двоє хлопчиків 4 та 16 років.

Також ДСНС повідомила, що у місті Часів Яр Донецької області з-під завалів зруйнованого внаслідок російського удару будинку учора витягнули тіло загиблої дитини (орієнтовно 2013 р.н.).

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.