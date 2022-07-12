Кількість жертв російського обстрілу у Часовому Яру зросла до 33, з-під завалів витягли тіло дитини

У місті Часів Яр Донецької області з-під завалів зруйнованого внаслідок російського удару будинку дістали тіла 33 людей, повідомила ввечері 11 липня Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 23:30 під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіло 1 загиблої дитини (орієнтовно 2013 р.н.). Всього з початку робіт на місці події виявлено тіла 33 загиблих осіб, з них 1 дитина (орієнтовно 2013 р.н.), врятовано з під завалів 9 осіб. Роботи тривають», – йдеться у повідомленні.

Російські війська ввечері 9 липня атакували ракетами з «Ураганів» житловий будинок у місті Часів Яр. За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, у будинку повністю знищено два під’їзди – під завалами опинилися щонайменше 30 людей.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

Населений пункт Часів Яр розташований між Костянтинівкою та Бахмутом.