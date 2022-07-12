Мер Мелітополя повідомляє, що біля міста горить військова частина, захоплена окупантами

У районі окупованого Мелітополя горить база військової частини рятувальників, яку захопили російські війська – про це 12 липня заявив із посиланням на місцевих мер міста Іван Федоров.

«За інформацією місцевих мешканців, горить база військової частини МНС у селищі Мирне Мелітопольського району, яку захопили окупанти. Саме туди рашисти перевезли свою військову техніку після того, як тиждень тому ЗСУ нанесли руйнівні удари по російській базі в районі аеродрома в Мелітополі», – заявив він.

За даними Федорова, місцеві жителі поблизу Мирного почули близько 25 вибухів, з боку бази бачили «густий чорний дим».

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Раніше мер міста повідомив, що окупанти заблокували виїзд із Мелітополя в бік Запоріжжя – з «незрозумілих причин» людей не пропускають через блокпост у Василівці. Він припустив, що російські війська намагаються використовувати цивільних як живий щит при можливому контрнаступі Збройних сил України.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. На початку травня мер Іван Федоров заявляв, що з окупованого міста виїхали понад 60% жителів, а основними проблемами тих, хто залишився, стали дефіцит продуктів та безробіття.

Українські військові також все частіше повідомляють про завдання ударів по російських командних пунктах, складах боєприпасів на Херсонщині.