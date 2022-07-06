Ще один міст «втомився» біля окупованого Мелітополя – Запорізька ОВА

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявляє про ще один «втомлений» міст біля тимчасово окупованого Мелітополя.



«Між Мелітополем та Токмаком «втомився» черговий міст. Новобогданівка – Троїцьке», – написав він у телеграмі.

Як повідомлялось на сайті Центру національного спротиву, 3 липня невідомі підірвали залізничний міст між тимчасово окупованими Мелітополем та Токмаком – вибух стався в окупованому селі Любимівка. Зазначалося, що саме цим шляхом окупанти переганяли ешелони зі зброєю та військовою технікою на фронт.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. На початку травня мер Федоров заявляв, що з окупованого міста виїхали понад 60% жителів, а основними проблемами тих, хто залишився, стали дефіцит продуктів та безробіття.