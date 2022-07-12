Військові прозвітували про удари по складах боєприпасів армії РФ на Миколаївщині та Херсонщині

Оперативне командування «Південь» прозвітувало, що українські штурмовики завдали ударів по складах боєприпасів військ РФ на Миколаївщині та Херсонщині.
«Нашими штурмовиками нанесено три авіаційних удари по складам боєприпасів на Миколаївщині, в районах Снігурівки та Любимівки. А гелікоптерами – по опорному пункту противника в районі Правдиного та по ворожих позиціях навколо Олександрівки», – повідомило ввечері 11 липня Оперативне командування «Південь».
Також, за даними командування, за результатами виконання українськими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань армія РФ втратила склад з боєприпасами в Новій Каховці на Херсонщині. Про цей склад активно повідомляли у мережі напередодні пізно ввечері.
У Генштабі ЗСУ раніше повідомили, що військові продовжують тактику завдання втрат російським військам, в тому числі у питанні їхнього забезпечення зброєю.
«Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження по складах боєприпасів, скупченнях живої сили та військової техніки російських окупантів», – йшлося у ранковому зведенні.
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Днями міністр оборони Олексій Резніков заявив британській газеті The Times, що президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на Півдні, для цього Україна збирає значні бойові сили.
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