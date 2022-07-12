Росія тримає у бойовій готовності 7 носіїв крилатих ракет у Чорному морі – ВМС ЗСУ

Російський флот тримає у бойовій готовності сім носіїв крилатих ракет «Калібр» у Чорному морі, повідомляють Військово-морські сили України.

Окрім того, у ВМС ЗСУ наголошують, що армія РФ продовжує здійснювати незаконний контроль морських комунікацій в Азовському морі.

«Оголосивши його закритим для цивільного судноплавства, РФ продовжує забезпечувати рух цивільних суден через акваторію Азовського моря, в своїх інтересах. Рух здійснюється з вимкненими системи автоматичної ідентифікації (AIS)», – зазначають у ВМС ЗСУ.

5 липня в оперативному командуванні «Південь» повідомили, що корабельне угруповання російських сил у Чорному морі у складі чотирьох надводних і двох підводних ракетоносіїв «продовжує блокування судноплавства і погрожує застосуванням 40 крилатих ракет».

7 липня ОК «Південь» повідомило, що Росія збільшила кількість своїх кораблів у Чорному морі. Як пояснили українські військові, це означає, що загроза ракетних атак залишається, але водночас морська десантна операція – «малоймовірна, але не скасована».