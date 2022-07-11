ВМС ЗСУ допомагають експортувати українське зерно

Військово-морські сили ЗСУ допомагають експортувати українську агропродукцію, йдеться у заяві ВМС ЗСУ.

Як зазначають у ВМС, це стало можливим після деокупації острова Зміїний, що розблокувало прохід через гирло Бистре суднового ходу річки Дунай-Чорне море. Перші вісім іноземних суден вже прибули до портів України.

«Острів має стратегічне значення, оскільки дозволяє контролювати надводну та частково повітряну обстановку на Півдні України, чим і користувався окупант, блокуючи рух цивільних суден в південній частині нашої країни... Частково відновивши експорт агропродукції річковим шляхом, Україна, тим самим, допомагає у вирішенні світової кризи – голоду», – наголошують у Військово-морських силах ЗСУ.

Водночас у ВМС зазначають, що наразі більшість українських портів залишаються заблокованими, а деякі – окупованими.

Щороку мільйони тонн українського зерна експортуються до Африки, Близького Сходу та інших частин світу. Але експорт було припинено через блокаду портів Чорного моря України російським флотом.

Москва заявляє, що дозволить українським кораблям, завантаженим продуктами, вийти, якщо українські військові розмінують води біля Одеси та інших портів.

Але Україна каже, що не може розмінувати узбережжя, оскільки Росія «використовуватиме зернові коридори для нападу на південь України».

На Росію та Україну разом припадає майже третина світових поставок пшениці. За даними ООН, у 2019 році на Україну припадало 16% світових поставок кукурудзи та 42% соняшникової олії.