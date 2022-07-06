«Є позитивні зміни». В Мінагрополітики заявляють про зростання експорту зерна завдяки альтернативній логістиці

Альтернативна логістика експорту українського зерна зростає, лише у червні було експортовано понад 2 мільйони тонн українського зерна – заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.



«Оскільки останні місяці логістика була обмежена, фермери стикнулися з тим, що їхнє бажання реалізувати набагато більше, ніж є можливість купити на експорт і вивезти. Але є позитивні зрушення. якщо в березні було експортовано 350 тисяч тонн агропродукції, в квітні – 1 мільйон тонн, то в червні – понад 2,1 мільйони тонн. Альтернативна логістика без залучення чорноморських портів зростає», – розповів він в ефірі національного телемарафону.



Також, за його словами, Україна продовжує працювати за координації ООН над тим, щоб все ж таки знайти шляхи повного чи часткового деблокування портів – і збільшити можливість експорту.



Висоцький додав, що зараз до України завозиться устаткування для створення додаткових місць зберігання агропродукції, поки логістика розвивається. Ці всі заходи, за його словами, мають допомогти вирівнювати цінову ситуацію з агропродукцією.



«Ми б просили аграріїв не продавати свою продукцію відразу, а почекати, коли буде більший ефект від цих заходів. Вони однозначно мають змінити цінову ситуацію на користь покриття собівартості продукції фермерів», – пояснив він.

Україна та західні держави звинувачують Росію у крадіжці українського зерна і блокуванні українських портів, що загрожує продовольчим поставкам у світі.

На сьогодні 22 мільйони тонн українського зерна неможливо вивезти через блокування чорноморських портів Росією. 13 червня Україна поставила першу партію зерна у ЄС новим морським шляхом через Балтійське море.

Міжнародна спільнота закликає Росію розблокувати порти та дозволити експорт українського зерна. Зокрема ООН закликала Росію дозволити вивезти зерно з українських портів.

Москва заявляла, що готова наростити постачання продовольства, якщо з неї знімуть санкції, запроваджені через війну проти України.