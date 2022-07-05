У Криму судна одне за одним завантажуються українським зерном – фото

Від зернового терміналу «Авліта» у Доковій бухті окупованого Севастополя відійшов завантажений балкер класу «річка – море», інший балкер такого класу продовжує навантаження українським зерном, повідомляють кореспонденти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Близько 10-ої години ранку балкер за допомогою буксирів відійшов від причалу зернового терміналу і далі у супроводі судна-лоцмана вийшов за межі Севастопольської бухти.

У цей час тривало навантаження другого балкера. Над причалами терміналу стояв характерний білий серпанок пилу – так буває при навантаженні зернових культур.

4 липня, як повідомляли Крим.Реалії, від зернового терміналу «Авліта» у Доковій бухті Севастополя відійшов завантажений українським зерном російський балкер «Матрос Позинич».

У цей час на зовнішньому рейді Севастополя чотири судна чекали навантаження.

При цьому офіційно російське Міністерство оборони ще 24 лютого закрило судноплавство для цивільних суден уздовж усього західного узбережжя Криму.

Раніше Крим.Реалії неодноразово повідомляли про те, як біля зернового терміналу стоять на завантаженні судна. Так, 23 червня вантажилися зерном одразу два балкери, один із яких класу «річка-море».

Також «Схеми» (проєкт «Радіо Свобода») показали масштаби, в яких Росія вивозить українське зерно з окупованих територій. За даними розслідувачів, упродовж травня Росія могла незаконно вивезти з окупованих нею територій України понад 180 тисяч тонн українського зерна вартістю понад два мільярди гривень.

Зокрема, у травні супутники Planet Labs неодноразово фіксували довгі колони зерновозів, що тяглися у бік окупованого Росією Криму. Далі зерно вантажать на судна у севастопольському у терміналі «Авліта».

Тільки за травень і початок червня за допомогою супутникових знімків Planet Labs «Схеми» нарахували прибуття до морського порту Севастополя щонайменше 12 вантажних суден.

Продукція, що вантажиться в порту Севастополя, належить Україні, наголошують у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Одне з суден, згідно з супутниковим знімком, після виходу із Севастополя було помічене у сирійському порту міста Латакія, де з нього розвантажували українське зерно.

Незаконне вивезення Росією українського зерна через окупований Крим до третіх країн розслідує українська прокуратура.

Українська влада звинувачує Росію у викраденні українського зерна на окупованих територіях. Росія це заперечує.