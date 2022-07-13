Росія випустила по Україні вже майже 3 тисячі ракет – Зеленський

Від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні майже три тисячі ракет. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників конференції «Азійське лідерство» в Сеулі.

«2 960 ракет станом на цей ранок – саме стільки встигла запустити Росія по наших містах. І головна мета ракет – цивільні об’єкти... Це – тактика. Тактика Росії, яка спрямована на те, щоб вигнати людей із наших міст і щоб кожен з українців відчував страх перед державою-терористом», – наголосив він.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

Російські війська ввечері 9 липня атакували ракетами з «Ураганів» житловий будинок у місті Часів Яр. За даними Донецької ОВА, у будинку повністю знищено два під’їзди – під завалами опинилися десятки людей. Дев’ятьох із них врятували. Станом на ранок 13 липня кількість загиблих внаслідок ракетного удару російських військ по будинку у місті Часів Яр Донецької області зросла до 47-ми.