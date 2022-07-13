Через обстріл Вітовського району Миколаївщини загинули 5 людей – Тимошенко

Російські війська обстріляли з артилерії Вітовський район Миколаївської області, повідомив радник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Про це він заявив у Телеграмі, повідомляючи про обстріли області напередодні.

«Був артобстріл по Вітовському району, попередньо загинуло п’ятеро цивільних», – написав він.

За даними Тимошенка, станом на ранок 13 липня російські війська 28 разів обстріляли різні населені пункти Миколаївщини з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджень зазнали лікарня та житлові будинки.

Читайте також: Війська РФ сьогодні обстрілювали Миколаїв з систем С-300 та РСЗВ – мер розповів про наслідки атаки

Вранці 13 липня голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що протягом попередньої доби російські війська обстріляли кілька районів області. Внаслідок двох ракетних ударів по Баштанці загинула жінка.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у червні зауважив, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.