Вранці російські війська завдали нових ударів по Донеччині – Кириленко

По Донеччині вранці 13 липня російські війська знову відкрили вогонь, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

«Зранку росіяни завдали 2 ракетні удари по Нью-Йорку, влучили поруч із дитсадком. У Званівській ТГ обстріли не припиняються, за добу пошкоджено 5 будинків у Верхньокам’янському і 2 – у Званівці. У Сіверську 1 будинок знищено повністю, ще 1 — пошкоджено. Без постраждалих. Також під обстрілами Краматорський район. Сам Краматорськ зазнав ракетного удару сьогодні зранку: росіяни поцілили в промзону. Без жертв. Три ракетні удари росіяни завдали по Костянтинівці – 1 людина поранена. Пошкоджено промислову будівлю і приватний будинок, у кількох навколишніх житлових будинках вибито шибки. У Черкаській ТГ обстріляно Новомиколаївку, пошкоджено дах будинку. Інформацію щодо постраждалих уточнюємо», – повідомив Кириленко.

За його словами, найбільше сьогодні потерпає Бахмутський район – за добу тільки у Бахмуті 1 людина загинула, ще 5 поранені.

Раніше сьогодні Донецька ОВА повідомляла, що за минулу добу на Донеччині через російські обстріли загинули загалом четверо людей. Повідомлялося про вісьмох постраждалих.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.