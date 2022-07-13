Армія РФ спробує взяти кілька невеликих міст на підступах до Слов’янська і Краматорська – британська розвідка

Найближчим часом російська армія зосередиться на взятті кількох невеликих міст, включаючи Сіверськ і Долину, на підступах до Слов’янська і Краматорська, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

«На Донбасі російські збройні сили, найімовірніше, зосередяться на взятті кількох невеликих міст протягом наступного тижня, включаючи Сіверськ і Долину, на підступах до Слов’янська і Краматорська», – йдеться в повідомленні.

У розвідці вважають, що Слов’янськ і Краматорськ залишаються основними цілями російських військ на цьому етапі воєнної операції.

Крім того, у відомстві констатували, що Росія продовжує спроби підірвати легітимність української держави і зміцнити своє управління та адміністративний контроль над окупованими частинами України.

Також у британській розвідці кажуть, що антиросійські настрої на окупованій частині України призводять до переслідування російських і проросійських чиновників і такі переслідування, «ймовірно, будуть посилюватися».

За даними Генштабу ЗСУ із ранкового зведення, на Слов’янському напрямку армія РФ не припиняє артилерійські обстріли. «Не виключається продовження ведення противником штурмових дій для покращення тактичного положення та створення сприятливих умов для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ», кажуть військові. Тоді як на Краматорському напрямку «ворог активних дій не вів».