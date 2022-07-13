За добу на Донеччині через російські обстріли загинули 4 людей – ОВА

За добу через російські обстріли на Донеччині загинули четверо цивільних, Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 12 липня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці, 1 у Бахмуті і 1 у Часовому Ярі. Ще 8 людей отримали поранення», – повідомив він.

Кириленко також зауважив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.