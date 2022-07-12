Війська РФ сьогодні обстрілювали Миколаїв з систем С-300 та РСЗВ – мер розповів про наслідки атаки



Російські війська обстрілювали Миколаїв із території тимчасово окупованої Херсонщини, використовуючи системи С-300 та РСЗВ, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.



За його словами, після обстрілів в місті виявили 24 вирви від ракет.



«Один двоповерховий будинок згорів ущент, у довколишніх будівлях пошкодження від уламків та ударної хвилі. Ще в одній п’ятиповерхівці хвіст ракети пробив перекриття від 5 до 3 поверху. Ущент зруйнований корпус однієї з миколаївських шкіл. Також в інших корпусах закладу побиті вікна і двері», – написав він у телеграмі.



Мер Миколаєва додав, що через сьогоднішні російські атаки пошкоджені дві лікарні, приміщення банку та пошти. Також російські ракети поцілили на територію рибного підприємства – там зруйновані будівлі та транспорт.

Російські війська вчергове обстріляли ракетами Миколаїв рано вранці 12 липня. Вдень повідомлялося про 12 поранених внаслідок цих обстрілів.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у червні зауважив, що лінія фронту проходить за 20-30 км від Миколаєва – російські війська обстрілюють житлові райони міста, які наближені до Херсонщини.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.