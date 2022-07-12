З артилерії, мінометів і РСЗВ війська РФ обстрілювали прикордоння Сумщини – ОВА

Російські війська протягом дня обстрілювали території чотирьох громад Сумської області, люди не постраждали, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Шалигінська громада: з 10:00 почався мінометний вогонь по громаді, 14 пострілів з міномету. О 15:30 – ще 4 мінометні приходи.

з 10:00 почався мінометний вогонь по громаді, 14 пострілів з міномету. О 15:30 – ще 4 мінометні приходи. Білопільська громада: близько 18:00 росіяни почали мінометний обстріл, 20 прильотів.

близько 18:00 росіяни почали мінометний обстріл, 20 прильотів. Зноб-Новгородська громада: близько 18:00 – обстріл із ствольної артилерії, 13 прильотів.

близько 18:00 – обстріл із ствольної артилерії, 13 прильотів. Краснопільська громада: о 18:00 росіяни випустили 2 залпи із реактивних систем залпового вогню. У той же час по іншому населеному пункту громади били з міномета. 5 прильотів. Як наслідок – потрапляння по цивільній споруді мирних жителів.

Натомість російська сторона звинуватила Україну в обстрілі селища в Брянській області, яка межує з Сумщиною. Нібито на територію селища було випущено близько 18 мінометних снарядів.

Прикордонні регіони Сумської та Чернігівської областей регулярно зазнають російських обстрілів.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.