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Війна

«Люди згоріли, просто випарувалися внаслідок авіабомбардувань»: інтерв'ю із міським головою Чернігова

Так виглядають квартири багатоповерхівок Чернігова, на які скинула бомби російська авіація. Випускники чернігівських шкіл зняли ці будинки - такою була їхня випускна фотосесія. Червень 2022 року

Про бомбардування, руйнування, обстріли...про силу духу людей і древнього міста. Що пережив Чернігів з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну? І яка тепер ситуація, коли загроза окупації не зникла, але місто живе...Про це очільниця мовлення «Голосу Америки» у Східній Європі Мирослава Гонгадзе поговорила із чернігівським міським головою Владиславом Атрошенком.

Які були ваші дії, відчуття, думки в ту першу ніч, коли почалося вторгнення?

В першу ніч, коли почалися воєнні дії, я все-таки думав, що може це підняття градусу перед переговорами, що Путін показує, що він може напасти, але це ще відкотиться назад.

– То ви не вірили, що буде велика війна?

Я думав до того часу, що це очевидно зашкодить і Росії, що з раціональної точки зору, це економічно та політично невигідно Росії. Тобто, я був переконаний у тому, що здоровий глузд переможе... Все ж це не раціональна історія – війна в 21-му сторіччі.

(За кермом автомобіля мер Чернігова Владислав Атрошенко показав знімальній групі «Голосу Америки» руйнування цивільної інфраструктури міста, завдані російською армією. Зйомки проходили в червні)

Ми почнемо з місця, де було авіаційне бомбардування житлового мікрорайону російським льотчиком Красноярцевим. Він був збитий, катапультувався і був заарештований.

В цю локацію прилетіло шість авіаційних бомб ФАБ-500

Були обстріли головного поштамту, торгівельного центру, центрального ринку, центральної бібліотеки – це все центральна частина. Перша школа через дорогу.

Тобто, це все надзвичайно близько, це центральна частина. Відповідно, той, хто стріляв по центральній частині, не міг не розуміти, що в зоні ураження перебуває мирне населення.

На цю локацію прилетіло шість авіаційних бомб ФАБ-500, тротиловий еквівалент – півтонни (500 кілограм).

Фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) прибирають нерозірвану російську бомбу з місця падіння, очищаючи територію в Чернігові, 21 квітня 2022 року
Фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) прибирають нерозірвану російську бомбу з місця падіння, очищаючи територію в Чернігові, 21 квітня 2022 року

Звісно, ці будинки не підлягають відновленню.

Абсолютно очевидно, що льотчик бачив, що бомбардує цивільних людей

Коли в мене питають, скільки є жертв, то є ще велика кількість людей, які, внаслідок саме таких бомбардувань великими і потужними бомбами просто згоріли, вони випарувалися від такої високої температури.

Подивіться на стан автомобілів, які були за сорок-п’ятдесят метрів від епіцентру вибуху. Таке враження, що це машини з якогось жахливого атракціону, їх завезли і тут поставили. Ні, вони тут стояли...

Людям здавалось, що вони їх сховали в надійне місце, а бомби вибухали, і була така сила вибуху, така страшна і висока температура.

Результати російського бомбардування. Чернігів, 13 квітня 2021 року
Результати російського бомбардування. Чернігів, 13 квітня 2021 року

Я хочу ще раз наголосити: абсолютно очевидно, що льотчик бачив, що тут немає жодного об’єкту військової інфраструктури, що він бомбардує цивільних людей.

– Це той льотчик, про якого ви говорили?

Так, Красноярцев. Він бомбардував серед білого дня, було приблизно 13:00 – 13:15.

Я під’їхав сюди буквально через п'ятнадцять хвилин після вибуху. Я тут поряд, до речі, знаходився. При мені працювали працівники ДСНС і вони нараховували двадцять п’ять - тридцять тіл загиблих людей, а потім вже, по закінченню, ми знаємо, що майже 50 людей загинули...

Результати бомбардування Чернігова російською авіацією. 3 березня 2022 року
Результати бомбардування Чернігова російською авіацією. 3 березня 2022 року

– А що зараз?

Рівень безпеки визначає не наближення до кордону. Подивіться, Росія стріляє з Каспійського моря, їй байдуже чи це Чернігів, чи Львів. Росія орієнтується на знищення інфраструктури.

Війна відкинула Чернігів своєму розвитку на п'ятнадцять -двадцять років. Якщо ми не отримаємо відповідної державної підтримки, або не зможемо залучити кошти на відновлення міста, то з бюджетних надходжень нереально відновити ці втрати, які зазнала інфраструктура.

Ми втратили сьогодні половину бюджетних надходжень за рахунок того, що трудова міграція відбулася в більш безпечні регіони, і бізнес виїхав. Я вважаю, що треба дати податкові преференції тому бізнесу, який залишився тут – за сімдесят кілометрів від агресора.

Хай закінчиться війна, потім ми розберемось. Але війна може тривати довго. Я не можу, як міський голова, сказати чернігівцям: «дорогі чернігівці, оскільки є ризик, то ви поїдьте з міста на три роки, а потім ви повернетесь». Так ми виграєм війну, але втратимо місто.

Випуск-2022 посеред руїн Чернігова: вражаючі фото випускників на тлі завданих Росією руйнувань (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Випуск-2022 посеред руїн Чернігова: вражаючі фото випускників на тлі завданих Росією руйнувань (фотосвідчення)

Фотограф Станіслав Сеник зняв чернігівських випускників на тлі руйнувань у їхньому місті, завданих російськими бомбардуваннями та обстрілами. Фотограф розповів Радіо Свобода про свій проєкт

Ми працюємо зараз над тим, щоб терміново, за лічені два з половиною місяці, відновить навчальні заклади – ті, які ми можемо сьогодні відновить, щоб прийняти дітей до школи.

Знов таки, так, ризики є, але вони не більші, ніж на сьогоднішній день. Куди прилетить ракета - чи вона прилетить саме в школу, в якій буде знаходиться дитина, чи вона прилетить в той, будинок, до вона буде сидіть.

– За рахунок чого Чернігову вдалося втриматися і не дати російським підрозділам просунутися далі?

– Поки не закінчилась війна, я не хочу ніякого глибокого аналізу...

Але це вже загально відомо: укріпрайони були створені навколо Херсона, але в Херсон зайшли російські війська. Укріпрайонів не було створено навколо міста Чернігова, але в місто Чернігів не зайшли російські війська.

Чернігів. Дитина пригощає яблуками бійця тероборони. Початок квітня 2022 року
Чернігів. Дитина пригощає яблуками бійця тероборони. Початок квітня 2022 року

Чому так? На мою думку, не військового фахівця, звісно, завдяки професіоналізму військових і Збройних сил України.

Але, на мій погляд, сила ЗСУ не тільки в наявності боєкомплектів, сучасної зброї, форми... Солдати і офіцери ще мають бути вчасно погодовані – це важлива складова.

Але найважливіша складова – це моральний і бойовий дух. Якраз таки, цю складову в значній мірі сформували прості чернігівці...

Чернігів
Чернігів

Десятки тисяч людей свідомо лишилися в місті, тисячі чернігівців, розуміючи ризики загинути, йшли отримувати зброю в загони територіальної оборони.

Це непідготовані люди, не професійні військові....Вони навіть навчання не проходили перед отриманням зброї, не вивчали тактику, медицину, або будь-які військові науки... Вони пішли брати зброю, щоб воювати і захищати місто, щоб протистояти озброєній, сучасній російській армії.

Я б хотів, щоб героїзм чернігівців і їх самовідданість була відзначена!

Вони могли взяти і поїхати з міста, але вони лишилися під обстрілами, ризикуючи власним життям, підтримувати Збройні Сили, сили територіальної оборони, і вони захистили місто.

Чернігів. Початок квітня 2022 року
Чернігів. Початок квітня 2022 року

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