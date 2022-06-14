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Випуск-2022 посеред руїн Чернігова: вражаючі фото випускників на тлі завданих Росією руйнувань (фотосвідчення)

Фотограф Станіслав Сеник зняв чернігівських випускників на тлі руйнувань у їхньому місті, завданих російськими бомбардуваннями та обстрілами. Фотограф розповів Радіо Свобода про свій проєкт. Фото від 5 червня 2022 року.

Випускний альбом «На руїнах» – це серія фотографій випускників знятих у місті, яке зазнало руйнувань через вторгнення Росії. «Через 10 років у цих випускників з’являться власні діти і вони зможуть показати їм, що зробили росіяни, і, можливо, вони відчують біль, який зазнали їхні батьки»

Випускний альбом &laquo;На руїнах&raquo;&nbsp;&ndash; це серія фотографій випускників знятих у місті, яке зазнало руйнувань через вторгнення Росії. Станіслав Сеник: &laquo;Через 10 років у цих випускників з&rsquo;являться власні діти і вони зможуть показати їм, що зробили росіяни, і, можливо, вони відчують біль, який зазнали їхні батьки&raquo;
1 Випускний альбом «На руїнах» – це серія фотографій випускників знятих у місті, яке зазнало руйнувань через вторгнення Росії.

Станіслав Сеник: «Через 10 років у цих випускників з’являться власні діти і вони зможуть показати їм, що зробили росіяни, і, можливо, вони відчують біль, який зазнали їхні батьки»
Сеник, за фахом весільний та портретний фотограф, вирішив зробити щось інше на тлі переживань, викликаних війно. Росії&nbsp; проти України. &laquo;Я хотів працювати над проєктами, які допоможуть моїй країні&raquo;. Фотограф сподівається, що його фото допоможуть зібрати кошти для української армії через онлайн-аукціони, а також нагадають світові про те, що переживає Україна
2 Сеник, за фахом весільний та портретний фотограф, вирішив зробити щось інше на тлі переживань, викликаних війно. Росії  проти України.

«Я хотів працювати над проєктами, які допоможуть моїй країні». Фотограф сподівається, що його фото допоможуть зібрати кошти для української армії через онлайн-аукціони, а також нагадають світові про те, що переживає Україна
За допомогою соціальних мереж Сеник зміг знайти 40 чернігівських випускників, які погодилися взяти участь у портретних сесіях. Зйомки тривали два дні. Багато хто із учасників зйомок зустрівся тут із своїми однокласниками уперше від початку війни
3 За допомогою соціальних мереж Сеник зміг знайти 40 чернігівських випускників, які погодилися взяти участь у портретних сесіях.
Зйомки тривали два дні. Багато хто із учасників зйомок зустрівся тут із своїми однокласниками уперше від початку війни
Сеник додає, що був здивований тим, з якою радістю випускники взяли участь в його проєкті. &laquo;Діти не виглядали ні засмученими, ані зламаними&raquo;, &ndash; сказав він. &laquo;Навпаки, здавалося, що війна їх загартувала і тепер вони сильніші&raquo;. &nbsp;
4 Сеник додає, що був здивований тим, з якою радістю випускники взяли участь в його проєкті. «Діти не виглядали ні засмученими, ані зламаними», – сказав він. «Навпаки, здавалося, що війна їх загартувала і тепер вони сильніші».
 
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&laquo;Я хочу, щоб моя робота відобразила цю історію, їхню історію&raquo;, &ndash; сказав Сеник. Чернігів зазнав значних руйнувань, коли російські війська обстріляли місто, зруйнувавши тисячі будівель, зокрема школи
6 «Я хочу, щоб моя робота відобразила цю історію, їхню історію», – сказав Сеник.

Чернігів зазнав значних руйнувань, коли російські війська обстріляли місто, зруйнувавши тисячі будівель, зокрема школи
&laquo;Ці фотографії допомагають їм вилікуватися&raquo;. Особливо Сеник був зворушений однією мамою, яка розчулилася після отримання фотографій. Він сказав: &laquo;Я не можу описати емоції, які я відчув після того, як вона подякувала мені&raquo; &nbsp;
7 «Ці фотографії допомагають їм вилікуватися».

Особливо Сеник був зворушений однією мамою, яка розчулилася після отримання фотографій. Він сказав: «Я не можу описати емоції, які я відчув після того, як вона подякувала мені»
 
&laquo;Я зрозумів, що роблю щось таке, що дуже допоможе людям, і знову переконався, що фотографія може робити унікальні речі з емоціями людей&raquo;, &mdash; сказав Сеник
8 «Я зрозумів, що роблю щось таке, що дуже допоможе людям, і знову переконався, що фотографія може робити унікальні речі з емоціями людей», — сказав Сеник
Сеник додає, що і для нього проєкт був емоційним. &laquo;Знаючи, що ці випускники зазнали стільки особистих і фізичних втрат, &ndash; вони є героями&raquo;
9 Сеник додає, що і для нього проєкт був емоційним. «Знаючи, що ці випускники зазнали стільки особистих і фізичних втрат, – вони є героями»
Наразі Сеник шукає спонсорів, щоб виставити свої роботи на міжнародній виставці. Слідкувати за його роботою можна в його Instagram:&nbsp;@senykstas
10 Наразі Сеник шукає спонсорів, щоб виставити свої роботи на міжнародній виставці.

Слідкувати за його роботою можна в його Instagram: @senykstas

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