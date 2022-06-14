Фотограф Станіслав Сеник зняв чернігівських випускників на тлі руйнувань у їхньому місті, завданих російськими бомбардуваннями та обстрілами. Фотограф розповів Радіо Свобода про свій проєкт. Фото від 5 червня 2022 року.
Випускний альбом «На руїнах» – це серія фотографій випускників знятих у місті, яке зазнало руйнувань через вторгнення Росії. «Через 10 років у цих випускників з’являться власні діти і вони зможуть показати їм, що зробили росіяни, і, можливо, вони відчують біль, який зазнали їхні батьки»
Випуск-2022 посеред руїн Чернігова: вражаючі фото випускників на тлі завданих Росією руйнувань (фотосвідчення)
Фотограф Станіслав Сеник зняв чернігівських випускників на тлі руйнувань у їхньому місті, завданих російськими бомбардуваннями та обстрілами. Фотограф розповів Радіо Свобода про свій проєкт. Фото від 5 червня 2022 року.