Випуск-2022 посеред руїн Чернігова: вражаючі фото випускників на тлі завданих Росією руйнувань (фотосвідчення)

4 Сеник додає, що був здивований тим, з якою радістю випускники взяли участь в його проєкті. «Діти не виглядали ні засмученими, ані зламаними», – сказав він. «Навпаки, здавалося, що війна їх загартувала і тепер вони сильніші».

