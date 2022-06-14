 РФ наступає на Харківщині, загинув активіст Ратушний, ЗСУ готові звільнити Херсон?

Росія почала наступ на Харків

На Харківщину російські військові кинули тактичні резерви та почали спроби наступу. Про це заявив радник керівника ОПУ Олексій Арестович.

За його словами, Старий Салтов російські військові не взяли, але беруть населені пункти в сірій зоні. Крім того, основні зусилля війська РФ зараз зосередили на наступ від Ізюма на Слов'янськ.

Також Арестович повідомив, що на Слов'янськ намагається наступати угруповання з Лимана, але на нього чекає форсування Сіверського Донця на широкому фронті, де воно потрапить під удар української артилерії.

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