За 100 днів війни зруйновано 24 тис км доріг та 300 мостів: «Укравтодор» розповів, що вдалося відновити

Агенство автомобільний доріг «Укравтодор» повідомило, що за 100 днів розв’язаної Росією війни в Україні зруйновано 24 тисячі кілометрів доріг і 300 мостів.

«Ми поставили на паузу всі масштабні проєкти «Великого будівництва», натомість працюємо на критично важливих маршрутах та «дорогах життя». На деокупованих територіях, станом на сьогодні забезпечили проїзд 39 тимчасовими переправами на дорогах до Києва, Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Чернігова, Харкова, Сум, Миколаєва. Відкрили рух по «Варшавській трасі» з Києва до Ковеля. На цій трасі у двох областях через війну було знищено три мости. Всі три переправи вже функціонують. Відкрили рух для вантажівок по трасі М-06 Київ-Чоп. Поруч зі зруйнованим мостом у перші тижні деокупації, у Стоянці звели тимчасову переправу для легкового транспорту, але вантажівкам доводилось об'їжджати зайві кілометри. Наразі транспорт може рухатись відновленим лівим поїздом мосту», – розповіли в «Укравтодорі».

У відомстві повідомили, що вчора було відкрито рух ділянкою траси Н-31 на Дніпропетровщині – це майже 30 км автошляху за маршрутом Полтава – Київ. Т

«Не зупиняється і розчищення і прибирання доріг від військової та цивільної техніки, сміття та бруду. 930 км доріг державного значення та комунальних вулиць київського передмістя – очищено», – прозвітували в «Укравтодорі».

Через російську агресію в Україні завдано масштабних руйнувань транспортній інфраструктурі.