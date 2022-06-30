Обстріл новобудови у Чернігові – російський військовий визнав свою провину

Російський військовий Михайло Куліков на засіданні Деснянського районного суду Чернігова 30 червня визнав себе винним у порушенні законів та звичаїв війни, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Росіянин – військовослужбовець 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ, яка базується в Алтайському краї.

Його українські правоохоронці обвинувачують в обстрілі багатоквартирного будинку на околицях Чернігова з танку Т-72Б.



Як раніше зауважувала генпрокурор Ірина Венедіктова, «слідчі та прокурори зібрали достатньо доказів того, що 26 лютого оператор-навідник, виконуючи незаконний наказ командира батальйону, розвернув башту танку Т-72Б в бік житлового будинку на околиці Чернігова та обстріляв його осколково-фугасним снарядом калібру 125 мм. Багатоповерхівка не була військовою ціллю і не використовувалася для військових потреб».



Загиблих внаслідок пострілу немає, збитки прокурори оцінюють у 980 тисяч гривень.



Куликов потрапив в Україну, за даними правоохоронців, з території Білорусі.



26 лютого, як встановило слідство, він прямим наведенням вистрілив по чернігівській новобудові, бо нібито отримав наказ від командира свого танкового батальйону Леоніда Щоткіна. Самого Щоткіна обміняли на українських військових, Куліков же перебуває у слідчому ізоляторі.



19 липня суд може оголосити йому вирок. Російському військовому загрожує до 12 років за ґратами.