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Новини | Суспільство

Вінниця: ДСНС повідомляє про ще одного загиблого, з 46 людьми немає зв’язку

115 постраждалих звернулися по допомогу, 54 людини госпіталізували, з них четверо – діти

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Вінниці зросла до 21, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Такі дані станом на 17 годину 14 липня.

Крім того, 115 постраждалих звернулися по допомогу, 54 людини госпіталізували, з них четверо – діти.

«У важкому стані перебувають 34 осіб. Тривають пошуки 46-х осіб, з якими відсутній зв’язок», – повідомляють рятувальники.

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14 липня стало відомо, що російські війська завдали ракетного удару по Вінниці. У центрі міста постраждали кілька будівель, на парковці біля місцевого Будинку побуту, за даними рятувальників, згоріло 25 автомобілів. Удар стався у розпал дня, коли в місті було багато людей.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ракетний удар по Вінниці, назвав Росію країною-«вбивцею і терористом».

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

Три ракети по Вінниці: наслідки атаки Росії по центру міста
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Три ракети по Вінниці: наслідки атаки Росії по центру міста

Зранку 14 липня російські війська завдали ракетного удару по Вінниці. Скільки точно людей загинули і постраждали поки невідомо. Повідомляють про 20 загиблих, серед них троє дітей. (дані оновлюються).

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