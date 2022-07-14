Гайсин, ППО, «бучанський кейс». Як Симоньян, Соловйов та інші пропагандисти Кремля «пояснюють» ракетний удар по Вінниці?

14 липня російські війська завдали ракетного удару по Вінниці. У центрі міста постраждали кілька будівель, на парковці біля Будинку побуту «Ювілейний»​, за даними рятувальників, згоріло 25 автомобілів. Ракети прилетіли по 10-й ранку, коли в місті було багато людей, зокрема і з дітьми. На 17-ту годину ДСНС повідомляють про щонайменше 21 загиблого (троє дітей, одне з них – немовля), 115 постраждалих (34 у важкому стані, із 46-тьма людьми немає зв'язку. В Україні цей ракетний удар називають актом терору і воєнним злочином. А як коментують ракетний удар по центру Вінниці російські пропагандисти?

Президент України Володимир Зеленський ракетний удар по центру Вінниці, завданий російською армією 14 липня, прокоментував так: «Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист».

Тим часом російські провладні медійні ресурси, за усталеною в Росії практикою, почали поширювати різні версії того, що сталося у Вінниці, завдяки яким проросійські блогери та пабліки спробували виправдати цей черговий акт російської агресії.

Одним із перших про ракетний удар РФ по Вінницькій області повідомив російський ведучий Володимир Соловйов. Він поширив допис одного із проросійських пабліків, у якому йдеться, що ракети, нібито, цілили у військовий об'єкт: а саме –​ «військову частину у місті Гайсин».

Однак, на самому відео чітко видно, що це не –​ Гайсин, а середмістя обласного центру України – Вінниці. На це вказує монумент на честь створення ВПС України, який видно у поширеному Соловйовим відео.

Водночас, частина проросійських Telegram-каналів опублікувала дописи, у яких визнали, що російські військові вели обстріл прицільно по центру міста.

Зокрема, головна редакторка RT (Russia Today)Маргарита Симоньян написала, що у російському Міноборони їй «підтвердили», що випускали ракети конкретно по вінницькому Будинку офіцерів.

В усіх українських обласних центрах є Будинки офіцерів, які зазвичай використовуються для різного роду урочистостей, концертів, виставок та конференцій.

Зокрема, у вінницькому Будинку офіцерів в день атаки, 14 липня, мав відбутися виступ виконавиці Roxolana, що підтверджує як вона сама, так і сайт з онлайн-продажу квитків.

Водночас низка інших проросійських телеграм-каналів намагається перекласти відповідальність за жертв (серед яких є і діти) з російського військово-політичного керівництва на українську ППО.

«Підкреслюю: це – саме наслідки роботи ППО», –​ написав блогер Юрій Подоляка, якого український Офіс генпрокурора підозрює у поширенні інформації, що містить виправдовування збройної агресії РФ проти України.

Тезу про те, що саме «робота української ППО» стала причиною значної кількості жертв під час ракетного удару по центру Вінниці, просуває і ще один проросійський паблік «Украина.ру». Куди ж тоді летіла російські ракета, якщо її начебто збили над центром міста, автори допису не повідомляють.

Тим часом українські користувачі іронізують з деяких російських дописів, які, традиційно для російської пропаганди, стараються поширити якомога більше версій, щоб заплутати читачів.

Станом на 14 годину дня 14 липня відомо про щонайменше 20 загиблих (серед яких є і діти) внаслідок ракетного обстрілу Вінниці та щонайменше 15 зниклих безвісти, які перебували в районі потрапляння ворожих ракет.

У Telegram-каналі Вінницької обласної ради пишуть, що «ракетним ударом у Вінниці зачепило діагностичну клініку (одноповерхівка). Попередньо, всі хто був усередині клініки, загинули».

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.