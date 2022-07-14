Удар військ РФ по Вінниці: пожежу на парковці загасили, загинуло 12 людей

Пожежу на паркувальному майданчику біля Будинку побуту «Ювілейний» у центрі Вінниці, що виникла в результаті російського ракетного обстрілу, ліквідовано, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«Загиблих станом на 13:15 – дванадцятеро. 14 постраждалих госпіталізовано. Працює близько 150 рятувальників, кінологів та психологів», – йдеться в повідомленні.

Раніше у ДСНС заявляли, що серед жертв є маленька дитина.

У поліції додали, що станом на 13:00, загинуло 12 людей, близько 90 потерпілих звернулися за допомогою до медичних закладів, приблизно 50 з них у тяжкому стані.

Повідомлялося про часткове руйнування медично-діагностичного центру. Також рятувальники казали, що згоріло 25 автомобілів.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ракетний удар по Вінниці, назвав Росію країною-«вбивцею і терористом».

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

Сьогодні вранці з’явилися повідомлення про обстріли військ РФ по Вінниці, попередньо повідомлялося про три вибухи.