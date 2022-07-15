Поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по Вінниці

Очільник Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що наразі ідентифікувано тіла 19-ти із 23 загиблих внаслідок учорашніх російських ракетних ударів по Вінниці.

«Серед жертв росії троє дітей: 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків 7 та 8 років. Один із хлопчиків у момент атаки проходив обстеження у медичному центрі. Він загинув разом із мамою. Інший чекав дядька в припаркованому авто та потрапив у вогняну пастку. Родича цього хлопчика відкинуло вибуховою хвилею, нині він госпіталізований. В лікарні у тяжкому стані також перебуває і мати 4-річної загиблої дівчинки. 14 родичів безвісти зниклих осіб здали свої біологічні зразки», повідомив Клименко у фейсбуці.

За його словами, за медичною допомогою звернулися 183 потерпілих, 82 з них госпіталізували, серед поранених - 4 дитини.

За даними поліції, безвісти зниклими вважаються 8 людей.

14 липня російські війська завдали ракетного удару по Вінниці. У центрі міста постраждали кілька будівель, на парковці біля місцевого Будинку побуту, за даними рятувальників, згоріло 25 автомобілів. Удар стався у розпал дня, коли в місті було багато людей.

Міністр МВС Денис Монастирський повідомив, що після ракетного удару у місті затримали кілька десятків людей.

15 липня у Вінниці оголошено день жалоби за 23-ма (за останніми даними) жертвами ракетного удару військ РФ.

Цього ж дня Міністерство оборони Росії заявило, що ракетний удар 14 липня по Вінниці був завданий тому, що у місцевій будівлі гарнізонного Будинку офіцерів ЗСУ буцімто була нарада українських військових з іноземцями.

Після удару по Вінниці президент Володимир Зеленський закликав партнерів України якнайшвидше визнати Росію «державою-терористом» та затвердити нові санкції проти РФ.