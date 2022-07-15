День жалоби у Вінниці: тіла 2 дітей та 11 дорослих досі не ідентифіковані, ДСНС продовжує роботи

У Вінниці 15 липня – день жалоби за жертвами обстрілу, який російська армія влаштувала напередодні у центрі міста.

«День жалоби. День страшного болю і скорботи. 23 людини загинули, 3 дітей, серед яких 4-річна «сонячна» Ліза. Тіла двох дітей досі не ідентифіковані... Як і 11 дорослих. Мама Лізи жива. Вона прооперована, стан важкий. У лікарнях – 73 постраждалих. 18 – у розшуку зниклих безвісти. Співчуття рідним і близьким загиблих», – написав у Telegram Сергій Борзов, голова Вінницької ОВА.

Вінницька міська рада повідомила, що у день жалоби у Вінниці та області усі розважально-концертні заходи скасовані. Також припинені трансляції комедійних фільмів, гумористичних, розважальних, музичних передач.

«В усіх закладах міста не повинна лунати весела музика. Сьогодні приспущені державні прапори України на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій», – йдеться в повідомленні.

Держслужба з надзвичайних ситуацій вранці відновила пошуково-рятувальні роботи і розбір завалів. Всього працює майже пів тисячі осіб та 66 одиниць техніки.

Російські війська завдали ракетного удару по Вінниці близько 11-ї години ранку 14 липня, коли в місті було багато людей. Крім численних жертв, у місті зруйновано та пошкоджено багато будівель, згоріли близько трьох десятків авто.

Російська влада та провладні російські ЗМІ стверджують, що російська армія в Україні не атакує цивільні об'єкти та інфраструктуру. Натомість, щодня Росія здійснює обстріли українських міст і сіл, внаслідок яких гинуть і тяжко травмуються цивільні і діти. Російські атаки знищують критично важливу для життєдіяльності населених пунктів інфраструктуру, а також лікарні, навчальні заклади, дитячі садки і житлові будинки. Це все, за міжнародним правом, є воєнними злочинами.