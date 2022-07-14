«Варварська поведінка Росії має припинитися негайно»: ЄС засудив «звірство у Вінниці»

Європейський Союз «у найсуворіший можливий спосіб» засуджує російські удари по цивільних об’єктах в Україні. Про це йдеться в заяві Верховного представника ЄС із зовнішніх справ Жозепа Борреля та єврокомісара з кризового менеджменту Януша Ленарчича, оприлюдненій зовнішньополітичною службою блоку 14 липня.

Таким чином посадовці ЄС прокоментували ракетний удар по Вінниці.

«Це звірство у Вінниці є останнім у довгій низці брутальних атак, спрямованих на цивільних та цивільну інфраструктуру», – заявили вони.

Заява вказує на те, що внаслідок дій російських військ в Україні вже загинули тисячі мирних жителів.

«Ця варварська поведінка Росії, яка повністю зневажає міжнародне гуманітарне право, повинна зупинитися негайно», – закликають євродипломати.

Пресслужба ЄС зазначає, що воєнні злочини російських військ «не можуть лишитися безкарними»:

«Всі відповідальні за ці звірства будуть покарані за свої дії у відповідності до міжнародного права. ЄС підтримує всі зусилля, спрямовані на забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права».

За останніми даними ДСНС, внаслідок ракетного удару по Вінниці:

загинули 23 людини, з них троє дітей.

триває пошук 39 людей, з якими немає зв’язку,

117 людей звернулися по допомогу,

34 постраждалих у важкому стані,

п’ятеро – у критичному.

14 липня стало відомо, що російські війська завдали ракетного удару по Вінниці. У центрі міста постраждали кілька будівель, на парковці біля місцевого Будинку побуту, за даними рятувальників, згоріло 25 автомобілів. Удар стався у близько 11-ї години ранку, коли в місті було багато людей.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ракетний удар по Вінниці, назвав Росію країною-«вбивцею і терористом».

Російська влада та провладні російські ЗМІ стверджують, що російська армія в Україні не атакує цивільні об'єкти та інфраструктуру. Натомість, щодня Росія здійснює обстріли українських міст і сіл, внаслідок яких гинуть і тяжко травмуються цивільні і діти. Російські атаки знищують критично важливу для життєдіяльності населених пунктів інфраструктуру, а також лікарні, навчальні заклади, дитячі садки і житлові будинки. Це все, за міжнародним правом, є воєнними злочинами