Після ракетного удару у Вінниці затримали кілька десятків людей – Монастирський

Після ракетного удару по Вінниці в місті затримали кілька десятків людей – про це на брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський 14 липня.

«Після цієї трагедії було затримано кілька десятків людей. Вони зараз, власне, проходять опитування в органах поліції, Служби безпеки України. Після цього можна буде щось казати», – цитує урядовця Суспільний мовник.

За його словами, наразі в правоохоронців немає даних про конкретних навідників.

«Ми говоримо про той вид ракет, це не вид артилерії, який наводиться «в очі», а наводиться по координатах», – додав Монастирський.

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14 липня стало відомо, що російські війська завдали ракетного удару по Вінниці. У центрі міста постраждали кілька будівель, на парковці біля місцевого Будинку побуту, за даними рятувальників, згоріло 25 автомобілів. Удар стався у розпал дня, коли в місті було багато людей.

За даними ДСНС, наразі відомо про 21 загиблого внаслідок удару, з троє дітей.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ракетний удар по Вінниці, назвав Росію країною-«вбивцею і терористом».

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.