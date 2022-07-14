Після прицільних ударів ЗСУ армія РФ хоче перенести склади зі зброєю та пальним – Генштаб

Завдяки потужній роботі Збройних Сил, противник змушений переносити свої склади з боєприпасами та пальним. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Наразі розглядається можливість розташування складів противника бригадного рівня на відстані – 100 кілометрів від лінії фронту. І складів корпусового рівня – 150 кілометрів від лінії фронту», – зазначив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

У Генштабі припускають, що тепер війська РФ перенесуть свої склади в об’єкти цивільної інфраструктури.

Наразі немає можливості незалежно перевірити цю інформацію.

Нині Донбас і південь України найбільше потерпають від збройних російських атак.

Українська армія завдає ударів по складах РФ з боєприпасами на окупованій території.

14 липня Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані своєї розвідки повідомило, що за останні три дні російські війська на Донбасі не досягли суттєвого просування та загалом ризикують втратити наступальний імпульс.