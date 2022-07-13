Гайдай: російські війська на Луганщині – виснажені, наступ не готують

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляє, що російські війська на Луганщині – виснажені, поки що вони не готують наступ.



«Cитуація більш-менш стабільна. Це передумовлено насамперед тим, що величезні втрати мала армія РФ, поки вони штурмували від Рубіжного до Лисичанська. Вони втратили величезну кількість особового складу і техніки. Після роботи нашої артилерії, вражаючи склади глибоко в тилу росіян, не бачимо, що концентрується величезна кількість техніки для того, щоб піти в наступ, до прикладу, сьогодні. Обстріли продовжуються, боєкомплекти у них є, але менше, ніж було. Ворожі ДРГ намагаються знайти слабкі місця в обороні Луганщини, на щастя, безуспішно», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Сергій Гайдай 10 липня повідомив, що Луганщина досі тримається, російські війська «застрягли» біля Білогорівки.

4 липня Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки заявило, що увага російських військ «майже напевно» перейде на захоплення Донецької області після того, як вони змогли закріпитися в Лисичанську на Луганщині.