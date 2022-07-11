Гайдай розповів, скільки голів громад Луганщини пішли на співпрацю з Росією

Чотири голови громад Луганщини пішли на співпрацю з російськими військами – про це Радіо Свобода заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 11 липня.

«У нас на Луганщині з керівників пішли на співпрацю тільки чотири. Це представники «ОПЗЖ» в основному. Що стосується решти громад, то всі повиїжджали, не хотіли співпрацювати. Вони виїхали або до окупації, або вже під час окупації. Через Росію виїжджали або через блокпости, де випускали людей», – розповів він.

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Гайдай назвав імена й посади цих чиновників:

місто Рубіжне – мер Сергій Хортів

селище Мілове – Олег Савченко, голова об’єднаної територіальної громади

селище Марківка – Ігор Дзюба, голова ОТГ

селище Станиця Луганська – Альберт Зінченко, голова військово-цивільної адміністрації

За словами очільника області, російські загарбники шукають колаборантів серед місцевого населення:

«Зараз знаходять директорів шкіл чи керівників громад – людей, які були ніким і які погоджуються одразу на таку посаду. Тобто якусь рядову вчительку, яка не показувала результати, але працювала в школі. От її можуть вмовити, щоб вона стала директором школи».

При цьому Гайдай навів приклад окупованої Кремінної, де загинули двоє людей, призначених «керівниками» міста.

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«В Кремінній була проблема, тому що одного поставили, він підірвався, вибух газу був. Другого поставили, знову якийсь підрив був. І зараз вони дуже ретельно шукають, де б ще якогось «смертника» знайти. Не дуже у них виходить. Намагаються привозити – десь або з Луганська, або ще з якихось міст, які були окуповані», – додав він.

Напередодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що Луганщина досі не окупована повністю, російські війська «застрягли» біля Білогорівки.