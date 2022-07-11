Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Гайдай розповів, скільки голів громад Луганщини пішли на співпрацю з Росією

Сергій Гайдай назвав імена й посади цих чиновників

Чотири голови громад Луганщини пішли на співпрацю з російськими військами – про це Радіо Свобода заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 11 липня.

«У нас на Луганщині з керівників пішли на співпрацю тільки чотири. Це представники «ОПЗЖ» в основному. Що стосується решти громад, то всі повиїжджали, не хотіли співпрацювати. Вони виїхали або до окупації, або вже під час окупації. Через Росію виїжджали або через блокпости, де випускали людей», – розповів він.

Читайте також: Бойко не збирається йти з політики після заборони ОПЗЖ та у разі втрати мандата

Гайдай назвав імена й посади цих чиновників:

  • місто Рубіжне – мер Сергій Хортів
  • селище Мілове – Олег Савченко, голова об’єднаної територіальної громади
  • селище Марківка – Ігор Дзюба, голова ОТГ
  • селище Станиця Луганська – Альберт Зінченко, голова військово-цивільної адміністрації

За словами очільника області, російські загарбники шукають колаборантів серед місцевого населення:

«Зараз знаходять директорів шкіл чи керівників громад – людей, які були ніким і які погоджуються одразу на таку посаду. Тобто якусь рядову вчительку, яка не показувала результати, але працювала в школі. От її можуть вмовити, щоб вона стала директором школи».

При цьому Гайдай навів приклад окупованої Кремінної, де загинули двоє людей, призначених «керівниками» міста.

Читайте також: Донецька ОВА: у Бахмуті згоріли 7 будинків, у Зайцевому загинула людина

«В Кремінній була проблема, тому що одного поставили, він підірвався, вибух газу був. Другого поставили, знову якийсь підрив був. І зараз вони дуже ретельно шукають, де б ще якогось «смертника» знайти. Не дуже у них виходить. Намагаються привозити – десь або з Луганська, або ще з якихось міст, які були окуповані», – додав він.

Напередодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що Луганщина досі не окупована повністю, російські війська «застрягли» біля Білогорівки.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG