На «новооккупированных» территориях Луганской области Россия впервые назначила главой оккупационной администрации «не-местного». Руководить захваченным Северодонецком поставили бывшего мэра оккупированной Брянки Николая Моргунова. Раньше Радио Донбасс.Реалии подсчитало, сколько глав в оккупационные администрации дали разные украинские политсилы: лидерами оказались ОПЗЖ и Наш Край. Но все эти люди так или иначе были связаны с городами, куда Кремль их поставил: они там уже строили свою политическую карьеру.



Николай Моргунов родился он в Брянке Луганской области и там провел практически всю свою жизнь. Заканчивал Донбасский горно-металлургический институт, потом и Академию госуправления при президенте Украины. Поработал немного на шахте «Брянковская», а потом и в органе, который занимался ликвидацией этой шахты. Был заместителем мэра Брянки, а с 2010 года уже непосредственно мэром города.

До 2014 года Моргунов считался перспективным политиком, вспоминает главный редактор «Реальной газеты» Андрей Дихтяренко. Он состоял какое-то время в партии Центр, которую создавали в противовес Партии регионов. Но "регионалы" переманили его к себе. Когда Моргунов стал мэром Брянки, город был в ужасном состоянии после предыдущих лет политики закрытия шахт и уничтожения предприятий. И на него делали ставку в том, чтобы нормализовать ситуацию.

«Действительно, он участвовал во всех проектах областных властей. Например, по переводу города на автономное отопление. И по созданию рабочих мест. Везде Моргунова приводили в пример. Что вот даже Брянка что-то делает, а вы, руководители более благополучных городов, ничего не делаете», – рассказывает Андрей Дихтяренко.

«А куда нам деваться?»

Переломный момент, по мнению Андрея Дихтяренко, был 5 мая 2014 года. На тот момент руководитель подконтрольных РФ боевиков Валерий Болотов собрал мэров городов и поставил перед фактом: нужно в течение недели провести так называемый референдум.

«Я подошел к Моргунову и спросил – будет ли он подчинятся и участвовать в этом? Он ответил – «а куда нам деваться?», – вспоминает Андрей Дихтяренко.

Дальше Моргунов плыл в фарватере группировки «ЛНР». Более того, в Брянке находилось одно из самых страшных его подразделений – «Брянка СССР», которое, по свидетельствам многих луганчан, пытало и убивало людей. Быть руководителем города и не взаимодействовать как-то с этой группировкой было малореальным. За все годы, пока Моргунов был главой администрации Брянки, ситуации кардинальным образом в городе не изменилась.

Нет воды и плохие дороги, но многие жители его любят

Однако подконтрольный России глава вел достаточно активную пиар-деятельность. Его можно увидеть во многих сюжетах местной телекомпании. И он имеет достаточно хорошую поддержку в городе, рассказывает житель Брянки, имя которого мы не будем называть в целях безопасности.

«В городе всегда чистота и порядок. И это нравится людям. Из проблем – отсутствие воды. Иногда ее нет по 3-4 дня подряд. Потом на какое-то время дают, и потом ее опять нет. Без баклажек тут не проживёшь. Также в плохом состоянии дороги. Но это все списывается на отсутствие денег из-за недостаточного финансирование города. И уж никак это не связывают с Моргуновым», – говорит житель Брянки.

Северодонецк под Россией

До этого на захваченных территориях руководство назначалось из «местных». Либо это были чиновники, которые предали Украину, либо назначались новые люди. Но все же местные. А вот в Северодонецк назначают абсолютно чужого для города человека.

Факторов несколько. Во-первых, видимо не нашлось подходящей кандидатуры среди местных, как это было в других захваченных городах.

Во-вторых, по мнению главного редактора «Реальной газеты» Андрея Дихтяренко, Северодонецк в ходе боев был сильно разрушен российскими войсками. И нужен руководитель, который имеет опыт работы в таких условиях.

Также возможно, что это пробная попытка нового куратора по оккупированным территориям от Кремля Кириенко использовать кадровый резерв, который есть на оккупированных территориях.

«Мне кажется, что это пробный шар. Чтобы попытаться вырастить местных управленцев, местных политиков. Они хоть как-то знают специфику, знают принципы управления. В том числе под контролем оккупационной администрации», – говорит Андрей Дихтяренко.

26 июня украинские войска вышли из Северодонецка. Бои за город продолжались практически 4 месяца. По данным местных властей городская инфраструктура уничтожена на 90%. А больше половины поврежденных и разрушенных домов не подлежат восстановлению.

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