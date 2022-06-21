ОПЗЖ и «Наш край» дали больше всего «кадров» оккупационным администрациям России на Донбассе

Захватив часть территории Украины, Россия поставила там свои администрации. Среди перешедших на сторону оккупантов есть госслужащие и политики. Радио Донбасс.Реалии изучило эти персоналии и составило рейтинг украинских партий, ставших самыми горячими «кузницами кадров» на захваченных территориях Донецкой и Луганской областей.

Мариуполь – ОПЗЖ

Управлять разрушенным городом от имени России согласился местный политик Константин Иващенко. В Мариуполе под огнем российских войск погибли десятки тысяч мирных жителей. Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора Украины объявили Иващенко подозрение в государственной измене. «Миротворец» также называет его корректировщиком обстрелов критической инфраструктуры города. Наводил ли он артиллерию, Константин Иващенко не комментирует, но вот его работа от имены Кремля – открыта: он называет защитников города «террористическими» и «националистическими» батальонами и сейчас занят переговорами с Санкт-Петербургом об отстройке разрушенных домов.

Кто такой Константин Ищенко? В 2020 году его выбрали депутатом городского совета Мариуполя от «Оппозиционной платформы За жизнь». В Украине деятельность этой пророссийской политсилы уже запрещена, но до 2022-го она спокойно действовала в парламенте. В Мариупольском горсовете сообщили, что депутаты от ОПЗЖ «не просто поддержали оккупантов, а выступали информаторами вражеской армии и фактически корректировали обстрелы критической гражданской инфраструктуры».

Святогорск – ОПЗЖ

Владимир Бандура управляет разбитым российскими снарядами Святогорском от имени главаря группировки «ДНР» Пушилина. Бандуру в 2020 году выбрали городским головой курортного городка от той же ОПЗЖ.



ГБР подозревает Бандуру в государственной измене. Для предвыборной рекламы 2020-го Бандура снимался в компании политиков Юрия Бойко и Наталии Королевской.



Ставленник России стал активным пропагандистом: записывает видео, в которых обвиняет украинских военных в убийствах монахов и поджоге деревянного скита в селе Татьяновка (на самом деле сгорел во время наступления на город российской армии).

Рубежное – «Наш край»

Сергей Хортив надзирает за оккупированным Рубежным от имени группировки «ЛНР». Хортива в 2020 году выбрали городским головой от партии «Наш край». Прокуратура подозревает Сергея Хортива в государственной измене.

Меловое – ОПЗЖ

Олег Савченко руководит Меловским районом от имени группировки «ЛНР». Савченко руководит районной организацией Партии регионов, которая до сих пор значится в реестрах действующей. В 2020 году его выбрали главой Меловской громады от ОПЗЖ. Прокуратура Луганской области подозревает Савченко в государственной измене.

Старобельск – бывшая Партия регионов

Валерий Пахниц руководит оккупированным Старобельским районом от имени группировки «ЛНР». Он был депутатом Луганского облсовета от Партии регионов, руководил районной администрацией, руководит районной организацией Партии регионов. Ему тоже выдвинуто подозрение в государственной измене.

Новоайдарский район – «Наш край»

Владимира Подольского Россия поставила управлять оккупированным Новоайдарским районом. В 2020 году Подольского выбрали депутатом Счастьинского районного совета от партии «Наш край».

Станица Луганская – беспартийный

Сейчас Альберт Зинченко управляет оккупированным Станично-Луганским районом от имени группировки «ЛНР». До этого он был главой военно-гражданской администрации этой же громады. Его назначил (как и всех на подобные должности) руководитель Луганщины Сергей Гайдай. Открытые источники не упоминают о связях Зинченко с политическими партиями. Прокуратура объединенных сил подозревает Альберта Зинченко в государственной измене. Вільному радіо в начале марта Алберт Зинченко отрицал, что сдал поселок добровольно: «Я сдал? Сдали ВСУ, которые ушли вечером с пограничниками и полицией. Вот и задавайте им вопросы». Однако уже в конце марта он получил так называемый паспорт «ЛНР» и появился в форме «полиции ЛНР» под портретом Леонида Пасечника.

Марковка – КПУ, «Слуга народа»

Игорь Дзюба назначен Кремлем руководить оккупированным Марковским районом. Дзюба на выборах 2020 года баллотировался на пост главы Марковской ОТГ как самовыдвиженец и одновременно в депутаты горсовета Старобельска – от партии «Слуга народа». От депутатства Дзюба отказался в пользу руководства громадой. По информации Руха ЧЕСНО, в 2010 году Игоря Дзюбу выбрали депутатом районного совета Марковки от КПУ. Луганская областная прокуратура подозревает чиновника в государственной измене.

Новопсков – беспартийный

Виктория Кайдалова поставлена управлять захваченным Новопсковским районом. Раньше Кайдалова была специалистом-землеустройщиком. В открытых источниках мы не нашли информации о ее связях с политикой. Луганская областная прокуратура подозревает Викторию Кайдалову в государственной измене.

Беловодск – бывшая Партия регионов

Виталий Коваленко выбран группировкой «ЛНР» для надзора за оккупированным Беловодским районом. В открытых источниках Коваленко упоминают как члена Партии регионов. До оккупации части Луганской области он руководил Городищенским старостинским округом Черниговской области. Луганская областная прокуратура подозревает Виталия Коваленко в государственной измене.

Сватово – ОПЗЖ

Петр Морозов от имени Кремля руководит Сватовским районом. В 2020 году Морозова выбрали депутатом районного совета Сватово от ОПЗЖ.

Луганская областная прокуратура подозревает Морозова в государственной измене.

Троицкое – «Наш край»

Управляет оккупированным Троицким районом Сергей Токарь. В 2020 году он баллотировался в депутаты громады от партии «Наш край». Луганская областная прокуратура подозревает Токаря в государственной измене.

Белокуракино – «Наш край»

Ольга Кучерявая поставлена надзирать за оккупированным Белокуракинским районом от имени группировки «ЛНР». До полномасштабной агрессии она была старостой Курячевского старостинского округа. По информации Руху ЧЕСНО, выдвигалась на местных выборах от партии «Наш край». Луганская областная прокуратура подозревает Кучерявую в государственной измене.

Волноваха – «свои кадры»

Администрацией города Россия назначила Константина Зинченко, и он – единственный из этого списка, кто доставлен на место службы с захваченных раньше территорий. Зинченко был замом главы оккупационной администрации Амвросиевки. До войны Зинченко занимал должность замесителя мэра Шахтерска, но про его партийность ничего не известно.

Что в итоге:

Из 14 деятелей, которые перешли на сторону оккупантов:

4 связаны с ОПЗЖ;

4 – с партией «Наш край»;

1 – с КПУ и «Слугой народа»;

2 были ранее связаны с Партией регионов и официально не представляли никакой политсилы на время перехода на сторону России;

2 не имеют политического прошлого;

1 давно является членом вооруженной группировки «ДНР».

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