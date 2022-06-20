Для чего Кремль придумал схему «шефских регионов» на оккупированной части Украины

В конце мая 2022 года в российском федеральном правительстве появился департамент, который обещает заниматься восстановлением оккупированного Донбасса. Ранее в администрации президента Путина заявляли, что деньги на разрушенную в ходе российского вторжения инфраструктуру будут выделяться из региональных бюджетов. Причем, якобы местные власти будут сами определять, как и в каких объемах они будут помогать жителям оккупированных украинских территорий. Политологи связывают это со сменой модели финансирования Донбасса и желанием Кремля связать региональные элиты ответственностью за войну.

19 мая первый замглавы администрации российского президента Сергей Кириенко заявил, что российские регионы возьмут шефство над оккупированными территориями востока и юга Украины. Уже через неделю стало известно, что соответствующий департамент появился в федеральном Минстрое, а регионы стали соревноваться в том, кто громче заявит о помощи Донбассу и Приазовью, пострадавшему в от российского вторжения.

Объемы необходимого финансирования пока никто не называет, единственным ориентиром многие СМИ считают заявление первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина. 21 февраля, еще до полномасштабного вторжения, он заявил, что на восстановление инфраструктуры оккупированного Донбасса потребуется около полутора триллионов рублей (около 20 миллиардов долларов) – с тех пор российская валюта сильно потеряла в своей стоимости, а на экономику страны-агрессора были наложены значительные санкции, в том числе на продажу нефти и газа. Российские СМИ напоминают, что за восемь лет на оккупированный Крым потратили из федерального бюджета «всего лишь» 1,37 триллиона рублей.

К концу мая про свое «шефство» заявили многие субъекты Российской Федерации, причем во многих случаях речь шла о тех районах и городах Донбасса, которые российское правительство взяло под свой контроль еще в начале войны. Так железнодорожный узел Дебальцево, захваченный в феврале 2015 года, будет якобы восстанавливать Хабаровск, а Шахтерск, который с весны 2014 года контролируется Россией, – остров Сахалин.

Вот все "шефы", которых мы нашли в российских сообщениях: Торез (Чистяково) должно восстанавливать Приморье, Хрестовку (Кировское) – Якутия, Сватовский район – Саратовская область, Первомайский район (Донецкая область) – Курская область, Ясиноватую – Челябинская область, Торезский и Донецкий электротехнические заводы – Чувашия, Макеевку - Ханты-Мансийский автономный округ, Святогорск и Лиман – Тверская область, Снежное – Самарская область.

Шефы без канализации

Интернет-издание «Важные Истории» в расследовании «Донбасс отстроим, Россию — как-нибудь потом» указывает, что «шефские» регионы зачастую страдают от отсутствия тех благ, которые обещают построить на якобы «освобожденном» Донбассе.

«Российские регионы собираются восстанавливать, в том числе, и дороги на «освобожденных» территориях По данным Росстата на 2020 год, нормативным требованиям не отвечают 54% дорог регионального значения и 47% — местного. В 2019 году плохое состояние дорог стало причиной каждого третьего ДТП и смерти почти каждого третьего погибшего в этих ДТП. В Магаданской области, которая будет помогать восстанавливать Ждановку в «ДНР», 82 % региональных дорог не отвечают нормам, в Хабаровском крае, чьи власти возьмут «шефство» над Дебальцево, — 71 %. Всего на территории регионов-«восстановителей» без центрального отопления обходятся больше 1000 школьных зданий, без канализации — около 800», – пишут журналисты.

Чтобы все стали «соучастниками» оккупации

Похожая ситуация и с другими объектами критической инфраструктуры в российских регионах, причем авторы расследования пользовались исключительно открытой и официальной информацией. Реальная ситуация в регионах, за счет которых будут восстанавливать уничтоженную в ходе российского вторжения инфраструктуру, может быть хуже.

Вовлечение местных бюджетов в восстановление Донбасса решает несколько задач, которые перед собой ставит российская власть, говорит политолог Олег Саакян Радио Донбасс.Реалии.

«Во-первых, поддержку оккупированных территорий делают задачей всей России, а ответственность за оккупацию таким образом разделяют все региональные элиты. Теперь любой губернатор или представитель местных властей становится соучастником оккупации. Во-вторых, разделяют ресурсы на восстановление – они не будут проходить в бюджете отдельной строкой, а будут рассредоточены между разными регионами и стекаться тонкими потоками. Таким образом нельзя будет «ухватиться» за конкретную цифру, которая может меняться при изменении количества оккупированных территорий или уничтожении дополнительной инфраструктуры. Очевидно, что расходы России будут расти», – говорит Саакян. Кроме того, такая схема создает дополнительные возможности для коррупции на местах – для задабривания местных элит.

Авторство подобной схемы принадлежит именно Кириенко, говорит политолог. Раньше этот чиновник занимался как раз региональной политикой в России, а теперь будет курировать Донбасс. На руководящие посты назначаются люди из его команды, говорит Саакян, они курируют инфраструктуру, пропаганду и административную политику.

«Конечно, это «шефство» будет использоваться в политических целях, напомню, что в России 11 сентября единый день выборов. Восток станет фактором политической повестки и пропаганды. Будут рассказывать, что поднимают и отстраивают», – говорит аналитики.

Директор Агентства развития Приазовья Константин Батозский также считает личность Кириенко ключевой в этой схеме. Ему нужно доказать свою эффективность в условиях, когда предыдущие восемь лет оккупированный Донбасс продолжал разрушаться и деградировать, говорит политолог.

«В Донецке за 8 лет не построили ни одного нового дома. Кириенко нужно доказать, что он другой, что при нем будет реальный результат. И он придумывает схемы, довольно непутевые, как с этими регионами. Регионы в России, как правило, имеют дефицитные бюджеты, они отдают большую часть доходов на федеральный уровень. Это очередная профанация, которая должна переубедить жителей оккупированных территорий, что Россия у них надолго», – говорит Батозский.

Денег в нужном для восстановления инфраструктуры объемах поступать из России не будет, считает Батозский, и маловероятно, чтобы эти меры могли переубедить жителей оккупированной Украины, что после возможного присоединения к России их жизнь станет богаче и лучше.

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