Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Донбас

Для чего Кремль придумал схему «шефских регионов» на оккупированной части Украины

В разрушенном Мариуполе готовят на костре

В конце мая 2022 года в российском федеральном правительстве появился департамент, который обещает заниматься восстановлением оккупированного Донбасса. Ранее в администрации президента Путина заявляли, что деньги на разрушенную в ходе российского вторжения инфраструктуру будут выделяться из региональных бюджетов. Причем, якобы местные власти будут сами определять, как и в каких объемах они будут помогать жителям оккупированных украинских территорий. Политологи связывают это со сменой модели финансирования Донбасса и желанием Кремля связать региональные элиты ответственностью за войну.

19 мая первый замглавы администрации российского президента Сергей Кириенко заявил, что российские регионы возьмут шефство над оккупированными территориями востока и юга Украины. Уже через неделю стало известно, что соответствующий департамент появился в федеральном Минстрое, а регионы стали соревноваться в том, кто громче заявит о помощи Донбассу и Приазовью, пострадавшему в от российского вторжения.

Разрушения Рубежного Луганской области
Разрушения Рубежного Луганской области

Объемы необходимого финансирования пока никто не называет, единственным ориентиром многие СМИ считают заявление первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина. 21 февраля, еще до полномасштабного вторжения, он заявил, что на восстановление инфраструктуры оккупированного Донбасса потребуется около полутора триллионов рублей (около 20 миллиардов долларов) – с тех пор российская валюта сильно потеряла в своей стоимости, а на экономику страны-агрессора были наложены значительные санкции, в том числе на продажу нефти и газа. Российские СМИ напоминают, что за восемь лет на оккупированный Крым потратили из федерального бюджета «всего лишь» 1,37 триллиона рублей.

К концу мая про свое «шефство» заявили многие субъекты Российской Федерации, причем во многих случаях речь шла о тех районах и городах Донбасса, которые российское правительство взяло под свой контроль еще в начале войны. Так железнодорожный узел Дебальцево, захваченный в феврале 2015 года, будет якобы восстанавливать Хабаровск, а Шахтерск, который с весны 2014 года контролируется Россией, – остров Сахалин.

Вот все "шефы", которых мы нашли в российских сообщениях: Торез (Чистяково) должно восстанавливать Приморье, Хрестовку (Кировское) – Якутия, Сватовский район – Саратовская область, Первомайский район (Донецкая область) – Курская область, Ясиноватую – Челябинская область, Торезский и Донецкий электротехнические заводы – Чувашия, Макеевку - Ханты-Мансийский автономный округ, Святогорск и Лиман – Тверская область, Снежное – Самарская область.

Шефы без канализации

Интернет-издание «Важные Истории» в расследовании «Донбасс отстроим, Россию — как-нибудь потом» указывает, что «шефские» регионы зачастую страдают от отсутствия тех благ, которые обещают построить на якобы «освобожденном» Донбассе.

Русский танк на улицах Попасной в мае 2022 года
Русский танк на улицах Попасной в мае 2022 года

«Российские регионы собираются восстанавливать, в том числе, и дороги на «освобожденных» территориях По данным Росстата на 2020 год, нормативным требованиям не отвечают 54% дорог регионального значения и 47% — местного. В 2019 году плохое состояние дорог стало причиной каждого третьего ДТП и смерти почти каждого третьего погибшего в этих ДТП. В Магаданской области, которая будет помогать восстанавливать Ждановку в «ДНР», 82 % региональных дорог не отвечают нормам, в Хабаровском крае, чьи власти возьмут «шефство» над Дебальцево, — 71 %. Всего на территории регионов-«восстановителей» без центрального отопления обходятся больше 1000 школьных зданий, без канализации — около 800», – пишут журналисты.

Чтобы все стали «соучастниками» оккупации

Похожая ситуация и с другими объектами критической инфраструктуры в российских регионах, причем авторы расследования пользовались исключительно открытой и официальной информацией. Реальная ситуация в регионах, за счет которых будут восстанавливать уничтоженную в ходе российского вторжения инфраструктуру, может быть хуже.

Вовлечение местных бюджетов в восстановление Донбасса решает несколько задач, которые перед собой ставит российская власть, говорит политолог Олег Саакян Радио Донбасс.Реалии.

«Во-первых, поддержку оккупированных территорий делают задачей всей России, а ответственность за оккупацию таким образом разделяют все региональные элиты. Теперь любой губернатор или представитель местных властей становится соучастником оккупации. Во-вторых, разделяют ресурсы на восстановление – они не будут проходить в бюджете отдельной строкой, а будут рассредоточены между разными регионами и стекаться тонкими потоками. Таким образом нельзя будет «ухватиться» за конкретную цифру, которая может меняться при изменении количества оккупированных территорий или уничтожении дополнительной инфраструктуры. Очевидно, что расходы России будут расти», – говорит Саакян. Кроме того, такая схема создает дополнительные возможности для коррупции на местах – для задабривания местных элит.

Олег Саакян
Олег Саакян

Авторство подобной схемы принадлежит именно Кириенко, говорит политолог. Раньше этот чиновник занимался как раз региональной политикой в России, а теперь будет курировать Донбасс. На руководящие посты назначаются люди из его команды, говорит Саакян, они курируют инфраструктуру, пропаганду и административную политику.

«Конечно, это «шефство» будет использоваться в политических целях, напомню, что в России 11 сентября единый день выборов. Восток станет фактором политической повестки и пропаганды. Будут рассказывать, что поднимают и отстраивают», – говорит аналитики.

Константин Батозский
Константин Батозский

Директор Агентства развития Приазовья Константин Батозский также считает личность Кириенко ключевой в этой схеме. Ему нужно доказать свою эффективность в условиях, когда предыдущие восемь лет оккупированный Донбасс продолжал разрушаться и деградировать, говорит политолог.

«В Донецке за 8 лет не построили ни одного нового дома. Кириенко нужно доказать, что он другой, что при нем будет реальный результат. И он придумывает схемы, довольно непутевые, как с этими регионами. Регионы в России, как правило, имеют дефицитные бюджеты, они отдают большую часть доходов на федеральный уровень. Это очередная профанация, которая должна переубедить жителей оккупированных территорий, что Россия у них надолго», – говорит Батозский.

Денег в нужном для восстановления инфраструктуры объемах поступать из России не будет, считает Батозский, и маловероятно, чтобы эти меры могли переубедить жителей оккупированной Украины, что после возможного присоединения к России их жизнь станет богаче и лучше.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу

  • Зображення 16x9

    Михайло Штекель

    Журналіст. Працюю в медіа-сфері з перервами із 2003 року. В 2013 році спробував переїхати з рідної Одеси до Києва, писав про Революцію гідності, анексію Криму і знімав війну на Донбасі. У 2017-му повернувся до Одеси – міста непростого, але вкрай цікавого. Навчався на філософському факультеті, тому маю слабкість до довгих текстів. На Радіо Свобода працюю з 2014 року. Пишу, фотографую, знімаю, спілкуюсь із людьми.

  • Зображення 16x9

    Донбас.Реалії

    Донбас.Реалії – проєкт для Донбасу та про Донбас по обидва боки лінії розмежування. З 2015 року ми створюємо та добуваємо унікальний контент – ексклюзиви з окупованих міст і лінії фронту, відео й фото, мультимедійні репортажі, розслідування, радіо та телепрограми.

    У соцмережах:

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG