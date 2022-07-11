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Донецька ОВА: у Бахмуті згоріли 7 будинків, у Зайцевому загинула людина

Ілюстраційне фото. Наслідки обстрілу російськими військами Бахмута, Донецька область, 13 червня 2022 року

Російські війська обстріляли Бахмут, повідомила Донецька обласна військова адміністрація 10 липня.

«Згоріло щонайменше сім приватних будинків. Російські війська обстріляли місто запалювальними боєприпасами», – йдеться у відео, оприлюдненому ОВА.

Також вранці 11 липня очільник Донецької області Павло Кириленко нагадав, що російські війська завдали удару по Часовому Яру. Це призвело до загибелі 15 людей.

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«Ще одна людина вчора загинула у Зайцевому. Двоє цивільних в області дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», – повідомив Кириленко.

Російські війська ввечері 9 липня атакували ракетами з «Ураганів» житловий будинок у місті Часів Яр. За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, у будинку повністю знищено два під’їзди – під завалами опинилися щонайменше 30 людей. Наразі відомо про 15 загиблих. Ще шістьох людей вдалося врятувати з-під завалів.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

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