Донецька ОВА: у Бахмуті згоріли 7 будинків, у Зайцевому загинула людина

Російські війська обстріляли Бахмут, повідомила Донецька обласна військова адміністрація 10 липня.

«Згоріло щонайменше сім приватних будинків. Російські війська обстріляли місто запалювальними боєприпасами», – йдеться у відео, оприлюдненому ОВА.

Також вранці 11 липня очільник Донецької області Павло Кириленко нагадав, що російські війська завдали удару по Часовому Яру. Це призвело до загибелі 15 людей.

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«Ще одна людина вчора загинула у Зайцевому. Двоє цивільних в області дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», – повідомив Кириленко.

Російські війська ввечері 9 липня атакували ракетами з «Ураганів» житловий будинок у місті Часів Яр. За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, у будинку повністю знищено два під’їзди – під завалами опинилися щонайменше 30 людей. Наразі відомо про 15 загиблих. Ще шістьох людей вдалося врятувати з-під завалів.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.