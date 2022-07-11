Голова депутатської групи «Платформа за життя та мир» Юрій Бойко не збирається йти з політики після заборони ОПЗЖ та у разі втрати мандата. Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода.

«Чи бачу я особисто власне політичне майбутнє? Так, безумовно. Як і політичне майбутнє своїх колег, незважаючи на те, намагатимуться нас позбавити чинного мандата чи ні», – сказав він.

За словами Бойка, наразі очолювана ним депутатська група планує зосередитись навколо питань «розбудови економіки країни та захисту соціально-економічних прав людей».

«Якщо хочете більш формально – це шлях соціал-демократів, але без елементів лівого лібералізму, який ще до війни значно зашкодив нашій економіці», – зазначив він у коментарі Радіо Свобода.

В іншій депутатській групі «Відновлення України», яка утворилась після розпаду фракції ОПЗЖ, відповіли Радіо Свобода, що поки що «не думають» про своє політичне майбутнє.

За оцінкою соціопсихолога Вадима Васютинського, частка проросійськи налаштованих українців після 24 лютого становить близько 7 відсотків. При цьому він не виключає, що після завершення війни кількість таких людей може дещо зрости, але більше 10 відсотків проросійськи налаштованих громадян, на його думку, точно не буде.

Загалом, як прогнозує соціопсихолог, кожна наступна хвиля «відродження» партій на кшталт Партії регіонів чи ОПЗЖ буде слабшою і згодом подібні політичні проєкти не матимуть успіху в Україні.

Станом на 8 квітня 2022 року абсолютна більшість українців (90%) підтримувала ініціативу позбавлення мандатів депутатів із проросійських партій, а 86% підтримували повну заборону їхньої діяльності в Україні.

20 червня Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». Згідно з рішенням суду, її майно та кошти мають передати державі.

14 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій.

Парламентська фракція ОПЗЖ складалася з 44 народних депутатів, однак після початку широкомасштабної війни Росії проти України з неї почали виходити її члени, а згодом сама фракція припинила свою діяльність.

21 квітня частина депутатів, які раніше входили до фракції ОПЗЖ, створили нову депутатську групу «Платформа за життя та мир». Її очолив Юрій Бойко. Ще частина парламентарів, які раніше входили до фракції ОПЗЖ, долучилися до депутатської групи «Відновлення України».