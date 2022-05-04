Авто депутата Абрамовича, який вилетів до війни і прогулює Раду, зафіксували у Франції – «Схеми»

Народний депутат Ігор Абрамович (ОПЗЖ), який вилетів з України ще до початку повномасштабного вторгнення Росії, та не відвідує засідання Верховної Ради, ймовірно, перебуває у Франції – його позашляховик був зафіксований декілька разів протягом квітня на Лазуровому узбережжі в околицях Ніцци. Про це йдеться у матеріалі журналістів «Схем» та французького видання Nice-Matin. Сам він не відповів на прохання журналістів про коментар.

За шість кілометрів від Ніцци, у комуні Сен-Жан-Кап-Ферра 12 та 28 квітня журналісти фіксували Land Cruiser, який, за даними джерел «Схем» у Нацполіції, належить мільярдеру і народному депутатові Ігорю Абрамовичу.

Автівка обидва рази рухалася вулицями, прилеглими до французької вілли Сергія та Юлії Льовочкіних – колег Абрамовича з екс-ОПЗЖ.

За даними «Української правди» депутат Абрамович вилетів до Польщі ще 12 лютого. Після цього він також більше не був помічений в Україні. На сайті Харківської міськради повідомлялось, що він взяв участь у онлайн-обговоренні майбутніх планів щодо відбудови Харкова за участі всесвітньо відомого архітектора Нормана Фостера.

«Схеми» звернулися до нардепа з запитаннями: чи він перебуває у Франції і коли збирається повертатися в Україну. Він не відповів на дзвінки та повідомлення.

Журналісти повідомляли, що народні депутати України Сергій та Юлія Льовочкіни, обрані від ОПЗЖ до Верховної Ради, покинули Україну до початку повномасштабного вторгнення російських військ і відтоді не повертались. Юлія Льовочкіна, ймовірно мешкає на своїй на віллі у Франції, місце перебування Сергія Льовочкіна досі невідоме.