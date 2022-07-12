«Іноземна зброя працює бездоганно» – Данілов про деокупацію захоплених Росією територій

Високоточна зброя, отримана Україною від закордонних партнерів, пришвидшила процес деокупації захоплених Росією територій та зробила його більш ефективним. Про це у ефірі Радіо Свобода зазначив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

«У нас немає жодного дня, щоб не було сюрпризів для окупантів, коли накривають їх штаби, їх скупчення, їх місця зберігання зброї, техніки. Ця зброя працює бездоганно: вона точно розуміє, куди треба влучити, і ці постріли влучають саме туди, куди потрібно влучати», – зазначив Данілов.

10 липня міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що Україна готується до деокупації південних територій, для чого накопичує мільйонну бойову силу та оснащену західною зброєю.

За словами президента Володимира Зеленського, втеча окупантів з української землі є невідворотною, але «треба битися разом на всіх фронтах».

Українські військові також все частіше повідомляють про завдання ударів по російських командних пунктах, складах боєприпасів, зокрема, на Херсонщині.