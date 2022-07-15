Зеленський закликав якнайшвидше визнати РФ «державою-терористом»

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів України якнайшвидше визнати Росію «державою-терористом» та затвердити нові санкції для РФ. Про це він сказав у відеозверненні напередодні ввечері.

«Цей день (14 липня) вкотре довів, що Росія має бути офіційно визнана державою-терористом. Жодна інша держава світу не становить такої терористичної загрози, як Росія. Жодна інша держава світу не дозволяє собі щоденно знищувати крилатими ракетами й реактивною артилерією мирні міста і звичайне людське життя», – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що внаслідок лише одного ракетного удару по Вінниці загинули 23 людини, з який троє дітей віком до 10 років. І це не остаточна кількість, оскільки триває розбір завалів на місці влучань ракет.

Зеленський звернув увагу, що Росія здійснила цей ракетний удар якраз у той час, коли в Нідерландах, у Гаазі, відбувалася конференція щодо російських воєнних злочинів.

«Чи пригадуєте ви хоча б якусь іншу терористичну організацію, яка дозволяла б собі таку зухвалість? Убивати саме тоді, коли її попередні злочини є предметом міжнародного обговорення. Росія показала цим своє ставлення і до міжнародного права, і до Європи, і до всього цивілізованого світу. Після цього ні в кого не може бути жодного сумніву, що якнайшвидше потрібен Спеціальний трибунал щодо російської агресії проти України», – сказав Зеленський.

За його словами, також якнайшвидше має запрацювати спеціальний компенсаційний механізм, за допомогою якого всі російські активи та кошти в усіх країнах світу повинні бути конфісковані й спрямовані на відшкодування збитків жертвам російського терору.

О 22:30 четверга ДСНС призупинила пошуково-рятувальні роботи у Вінниці. За останніми даними, через російський ракетний обстріл 23 людини загинули (зокрема, три дитини), понад 70 госпіталізовані, близько 30-ти вважаються зниклими безвісти.

Російська влада та провладні російські ЗМІ стверджують, що російська армія в Україні не атакує цивільні об’єкти та інфраструктуру. Натомість, щодня Росія здійснює обстріли українських міст і сіл, внаслідок яких гинуть і тяжко травмуються цивільні і діти. Російські атаки знищують критично важливу для життєдіяльності населених пунктів інфраструктуру, а також лікарні, навчальні заклади, дитячі садки і житлові будинки. Це все, за міжнародним правом, є воєнними злочинами.