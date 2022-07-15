Міноборони РФ пояснило ракетний удар по Вінниці, бо в будівлі Будинку офіцерів буцімто була «нарада ЗСУ з іноземцями»

Міністерство оборони Росії заявило, що ракетний удар 14 липня по Вінниці був завданий тому, що у місцевій будівлі гарнізонного Будинку офіцерів ЗСУ буцімто була нарада українських військових з іноземцями.

Як заявив на брифінгу представник Міноборони РФ, у момент ракетного удару в будівлі були присутні «командування українських повітряних сил та іноземні постачальники озброєнь».

«Вони обговорювали передачу ЗСУ чергової партії літаків, засобів ураження, а також організації ремонту українського авіаційного парку. Внаслідок удару учасників наради знищено», – цитує телеканал «Звезда» заяву Міноборони РФ.

Внаслідок ракетного обстрілу Вінниці 14 липня, за останніми даними, загинули 23 людини, у тому числі троє дітей, ще не всі тіла ідентифіковані. Понад 70 людей в лікарні.

Старший радник постійного представництва Росії при ООН Євген Варганов першим з представників російської влади прокоментував удар по Вінниці. І він також сказав, що ракетний удар завдали по Будинку офіцерів, оскільки в ньому нібито «готувалися Збройні сили України».

Постраждав найбільше Будинок побуту, медичний центр поряд, а ще церква УПЦ (МП) та ще чимало будівель довкола. А Будинок офіцерів, як повідомляють місцеві ЗМІ, використовується як культурний центр, а не військовий об’єкт. 14 липня там із концертом мала виступити українська співачка Roxolana (справжнє ім’я – Роксолана Сирота). Вона повідомила, що під час обстрілу Вінниці загинув один із учасників її команди, ще один тяжко поранений.

Після удару по Вінниці президент Володимир Зеленський закликав партнерів України якнайшвидше визнати Росію «державою-терористом» та затвердити нові санкції проти РФ.