В угоді про експорт зерна немає пунктів, які намагалася нав’язати Україні Росія – Буданов

Домовленості про експорт зерна, які представники Києва, Москви, ООН та Анкари, не містить загроз безпеці України. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов 22 липня.

«З військової точки зору загроз (від підписання угоди – ред.) ми не бачимо. Є пропрацьований фарватер. Судна будуть рухатися виключно цим фарватером. Жодна ділянка узбережжя, крім згаданого мною фарватеру, не буде розміновуватися. Тобто якщо хтось думає, що Росія зможе під приводом функціонування цього коридору висадити десант, то це абсолютно нереально. Крім того, берег уже захищають берегові ракетні комплекси, які роблять такі дії абсолютно нереальними», – розповів він.

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Буданов не став коментувати перебіг переговорів, зазначивши, що вони тривали досить довго. Водночас він запевнив, що Україна «стовідсотково» відстояла власну позицію.

«Всі неприйнятні умови, які нам намагалася нав’язати Росія досить тривалий час, тут відсутні. Жодної із цих умов не залишилося. Росія дуже хотіла супроводжувати військовими кораблями ці конвої, хотіла щось оглядати у нас на території. Жоден із цих пунктів не буде реалізований. І Росія з цим зрештою погодилася», – додав голова розвідки.

Українські і російські офіційні особи підписали підтриману ООН угоду, спрямовану на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням РФ на українську територію.

Ґутерріш заявив, що найбільший експортний хаб країни Одеса буде знову відкритий, як і порти в Чорноморську і Южному.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк раніше оприлюднив деталі угоди, заявивши, що не має бути «жодного супроводу транспорту російськими кораблями» і присутності російських представників в українських портах.